Türk pop müziğine 90’lı yıllardan itibaren yaptığı çalışmalarla renk katan Ercan Saatçi geçtiğimiz akşam Alaçatı Hayal Kahvesinde sahne aldı. Yaptığı besteler ve seslendirdiği şarkılarla pek çok başarılı işe imza atan Türk pop müziğinin duayen ismi Ercan Saatçi, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir atmosferde eğlence dolu bir gece yaşattı.

Nostalji rüzgarlarının estiği gecede sanatçının seslendirdiği şarkılarla 90’lı yıllara yolculuk eden misafirler sanatçıya şarkılarda hep bir ağızdan eşlik ettiler. Eğlence gece geç saatlere dek devam etti.

Saatçi’yi izlemeye gelenler arasında yakın arkadaşı ünlü müzisyen Hakan Altun’da vardı. Altun arkadaşlarıyla birlikte kendisine ayrılan locadan sahneyi izleyerek zaman zaman şarkılara da eşlik etti.