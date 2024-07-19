Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönettiği Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için satış ihalesine çıktı. Yaklaşık bin 100 personeliyle üretim yapan bu iki fabrika, sektörlerinde önemli bir yer edinmiş durumda.

HES Kablo'nun başarıları

HES Kablo, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını listelediği İSO 500 listesinde 91. sırada yer aldı. 2023 yılında gösterdiği ihracat performansıyla dikkat çeken HES Kablo, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı İhracat Onur Listesi'nde Türkiye dördüncüsü ve kablo kategorisinde birinci sıraya yerleşti. Türkiye'nin kablo ihracatının yüzde 10'unu tek başına gerçekleştiren HES Kablo, özellikle Avrupa pazarında geniş bir satış ağına sahip.

Satış ihalesi detayları

TMSF tarafından düzenlenecek olan satış ihalesi, 28 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için belirlenen muhammen bedel 22 milyar lira olarak tespit edildi. TMSF'nin internet sitesinde ihale ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılabiliyor. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, 26 Ağustos 2024'e kadar kapalı zarfla tekliflerini sunmaları gerekiyor.

Katılım ve teklif süreci

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, tekliflerini kapalı zarf usulüyle TMSF'ye iletmeleri gerekiyor. Teklif süresi 26 Ağustos 2024'te sona erecek. Detaylı bilgiler ve başvuru süreçleri hakkında TMSF'nin resmi internet sitesinden bilgi alınabilir.