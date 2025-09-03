Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 2025-2026 akademik yılı öncesinde Tıp Fakültesi öğrencileriyle öğle yemeğinde buluştu. Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Altun, hem yeni eğitim yılı için başarı dileklerini iletti hem de öğrencilerin taleplerini dinledi.

Rektör Öğrencilerle Sohbet Etti

Prof. Dr. Altun, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga ile öğrenci yemekhanesinde Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğle yemeği sırasında tabldot yemek masalarını tek tek dolaşan Rektör, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Yeni Fikirlerin Önemi Vurgulandı

Öğrencilerle uzun süre sohbet eden Prof. Dr. Altun, gençlerin yeni fikirlerine ve enerjiye ihtiyaç duyduklarını vurguladı. "Öğrencilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Bizim gençlerimize ve gençlerimizin yeni fikirlerine ihtiyacımız var. Bugün Tıp Fakültesi öğrencilerimizle bir araya gelerek onların taleplerini ve isteklerini dinledik. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akademik Yıla Moral Desteği

Bu etkinlik, öğrencilerle rektör arasındaki iletişimi güçlendirmek ve yeni eğitim yılı öncesinde moral desteği sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Prof. Dr. Altun’un öğrencilerle birebir ilgilenmesi, ERÜ’de akademik ve sosyal ortamın geliştirilmesine yönelik adımlar arasında yer alıyor.