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Kentin yüksek kesimleri, çatılar ve araçların üzeri kar yağışıyla beyaza büründü.

Yahyalı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Gece saatlerinden itibaren 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı , kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.