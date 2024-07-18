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Ayşe Burhan’ın cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılacak otopsi sonucunda Burhan’ın ölüm nedeni netlik kazanacak.

Daire bakmaya gittiği apartman mezarı oldu

Daire bakmaya gittiği apartman mezarı oldu

Balıkesir 'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi’ne tatil amacıyla gelen Alzheimer hastası Ayşe Burhan , denize girdiği sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Baygın halde kıyıya çıkarılan Burhan, hemen Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastane si’ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 70 yaşındaki Burhan, yaşamını yitirdi.

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