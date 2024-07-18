Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi’ne tatil amacıyla gelen Alzheimer hastası Ayşe Burhan, denize girdiği sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Baygın halde kıyıya çıkarılan Burhan, hemen Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 70 yaşındaki Burhan, yaşamını yitirdi.
Kesin ölüm nedeni araştırılıyor
Ayşe Burhan’ın cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılacak otopsi sonucunda Burhan’ın ölüm nedeni netlik kazanacak.
Editör: Simge Akbulut