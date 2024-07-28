Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Kırsal Mahallesi’nde tatil yapmak için İstanbul'dan gelen Murat Baloğlu (40), denize girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, Baloğlu’nu kıyıya çıkartarak hemen Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Yoğun bakımda 6 gün süren mücadele

Hastanede tedavi altına alınan Baloğlu, yoğun bakım ünitesinde 6 gün süren yaşam mücadelesini sürdürdü. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Baloğlu, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Olayın detayları

Ocaklar Mahallesi sakinleri, Baloğlu’nun denizde boğulma tehlikesi geçirdiği anda çevredeki vatandaşların büyük bir özveriyle yardıma koştuğunu belirtti. Olayın ardından bölgede yapılan tüm kurtarma ve sağlık müdahaleleri yetersiz kalırken, Baloğlu’nun cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.