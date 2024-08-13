Balıkesir'in Erdek ilçesinde, SMA Tip 1 hastası 6 aylık Kıvanç Karan için çay bahçesine bırakılan yardım kumbarası kimliği belirsiz bir hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın detayları

Olay, Bandırma’nın Erdek ilçesinde sahilde bulunan bir çay bahçesinde gece yarısı meydana geldi. Kıvanç bebeğin tedavi masraflarına destek olmak amacıyla Balıkesir Valiliği onayıyla yerleştirilen kumbara, vicdansız bir hırsızın hedefi oldu. Şahıs, tuvalet bahanesiyle çay bahçesine girdikten sonra çevreyi kolaçan etti ve gözünü kumbaraya dikti.

Soruşturma başlatıldı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın büyük bir soğukkanlılıkla kumbarayı alıp ortadan kaybolduğu görülüyor. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kumbaranın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için soruşturma başlattı.