Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşayan Ferdi Salbaş’tan (45) ailesi 24 saatten uzun süredir haber alamıyor. Ailesi, endişeyle emniyete kayıp ihbarında bulundu ve arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ferdi Salbaş’ın kayboluşu

Erdek'te ikamet eden Ferdi Salbaş’tan 24 saati aşkın süredir haber alınamaması, ailesi ve çevresinde büyük endişe yarattı. Yakınları, Salbaş’ın herhangi bir kronik hastalığı bulunmadığını belirterek, bu durumun daha da kaygı verici olduğunu ifade etti.

Arama çalışmaları sürüyor

Emniyet güçleri, kayıp ihbarının alınmasının ardından Ferdi Salbaş’ı bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor, görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor ve mümkün olan her ipucu değerlendirilerek Salbaş’ın izine ulaşılmaya çalışılıyor.