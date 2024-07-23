Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, hastanede yoğun bakıma alındı. İstanbul’dan tatil amacıyla Erdek’in Ocaklar Mahallesi’ne gelen 40 yaşındaki M.B., denize girdikten kısa bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Olayın detayları

Çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan M.B., olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı. Acil müdahalenin ardından M.B., ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından M.B., tedavi için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne transfer edildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

M.B.’nin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, yoğun bakıma alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.