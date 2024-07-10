Erdek'teki Kyzikos Antik Kenti'nde Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kyzikos Antik Kenti'nde, 2024 yılı kazı çalışmaları başlamış durumda. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, antik kentin önemli yapılarını gün yüzüne çıkarmak için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti. Kazılar sonucunda Hadrianus Tapınağı, nekropol, amfitiyatro ve tiyatro gibi önemli eserlerin ortaya çıkarılması planlanıyor.

Kazı çalışmalarında hedefler

Kyzikos Antik Kenti'nde başlatılan kazı çalışmaları, 2.500 yıllık tarihi gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, "Kyzikos'taki Hadrianus Tapınağı'nı bir an önce gün yüzüne çıkarmalıyız. Bölgede ayrıca nekropol, amfitiyatro ve tiyatro da bulunuyor. Bu yapıları da ortaya çıkarıp, bölgenin tarihi mirasını tam anlamıyla gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bölgedeki kazı çalışmaları ve iş birliği

Erdek ilçesi Düzler mevkiinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Bandırma Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde yapılan törenle başladı. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, belediye başkanı Burhan Karışık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, oda ve dernek başkanlarıyla siyasi parti temsilcileri törene katıldı. Atasoy, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Erdek'in bir turizm master planı yoktu. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) katkılarıyla Erdek'in Turizm Kalkınma Planı'nı hazırlayıp bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kazılarda kadınların rolü

Nekropol kazı çalışmalarına, bölgede yaşayan 8 kadının da katılacağı belirtildi. Atasoy, "Şimdilik 8 kadınla başlayıp, bu sayıyı 12'ye çıkaracağız. Bu kadınlara asgari ücretin üzerinde ücret verilecek. Böylece iş imkanına kavuşacaklar. Tarihe kadın eli de değecek" diye aktardı.

Tarihi ve turistik değerler

Kyzikos kazı ekibi başkanı Dr. Ahmet Tercanlıoğlu, Kyzikos'un tarihçesi hakkında bilgi vererek, "Kyzikos, sadece Erdek için değil, Balıkesir ve çevre ilçeleri için de tarihi bir mirası barındırıyor" dedi. Belediye başkanı Burhan Karışık, antik kentin altyapısını ve yollarını yapacaklarını belirtti. Atasoy, Kyzikos'un büyük bir nüfusa sahip olduğunu ve önemli limanları bulunduğunu belirterek, "Bu limanları ortaya çıkarmak için dalışlar yapılacak" diye sözlerini tamamladı.