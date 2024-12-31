Bağlama virtüözlüğüyle tanınan Erdem Şimşek, müzik kariyerindeki ilk solo tekli çalışması “Bu Dağlarda Sesim Durur” ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Kalan Müzik etiketiyle 20 Aralık’ta yayınlanan eser, dijital platformlarda büyük ilgi gördü.

Unutulmaz eser yeniden hayat buldu

Müziği Zülfü Livaneli’ye, sözleri ise Ülkü Tamer’e ait olan bu özel eser, Erdem Şimşek’in dört telli, üç telli ve iki telli bağlamalar üzerine yaptığı özgün düzenlemelerle dinleyiciyle buluştu. Şimşek’in bağlamadaki ustalığı ve etkileyici yorumu, esere modern bir ruh kattı.

Teklinin teknik kadrosu

Kayıt, miks ve mastering: Ahmet Gökhan Coşkun

Görüntü yönetmenliği: Yusuf Tekke

Eserin video klibi, doğa manzaraları eşliğinde Şimşek’in sanatsal performansını gözler önüne seriyor.

Dinleyicilerden yoğun ilgi

Yılın son günlerinde müzik dünyasına damga vuran bu çalışma, hem geleneksel hem de modern bağlama düzenlemeleriyle farklı müzik zevklerine hitap ediyor. Erdem Şimşek, tekliyle bağlama sanatının sınırlarını genişletirken, eserin duygusal derinliği dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.