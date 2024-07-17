OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir, şirket tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. Londra'da yürütülen yatırımcı görüşmeleri sonucunda, planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşılarak 750 milyon dolarlık tahvil ihracına 2 milyar doların üzerinde talep geldi.

Eurobond ihracına yoğun ilgi

Erdemir’in Eurobond ihracına 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan yoğun talep geldi. Yatırımcılarla Londra’da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda planlanan ihraç büyüklüğünün dört katı talep toplandı. Toplamda 750 milyon dolarlık tahvil ihracı için 2 milyar doların üzerinde talep oluştu.

İhraç koşulları ve getiri

Erdemir’in gerçekleştirdiği beş yıl vadeli Eurobond ihracında, tahvilin getirisi yüzde 8,625 olarak belirlenirken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 oldu. Bu ihracın ardından tahviller, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görecek.

Erdemir ve OYAK Grubu’nun stratejik adımı

Erdemir’in gerçekleştirdiği bu başarılı Eurobond ihracı, OYAK Grubu’nun finansal stratejilerinin etkinliğini ve uluslararası yatırımcıların Türk şirketlerine olan güvenini bir kez daha ortaya koydu. Erdemir’in bu adımı, hem şirketin hem de Türkiye’nin uluslararası finans piyasalarındaki prestijini artırıcı bir nitelik taşıyor.