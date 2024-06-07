Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen ataması ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu tasarısı hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan, eğitimi daha da güçlendireceklerini belirterek "Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. Mayıs ayında 45 bin öğretmeni öğrencilerle buluşturduk. 4 bin 366 engelli öğretmenin atama işlemlerini tamamladık. Atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Söz verdiğimiz üzere öğretmenlerin ek göstergelerini 3600'e çıkardık" dedi.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu taslağı hakkında da konuştu. Eğitime bütçede büyük bir pay ayırdıklarını savunan Erdoğan, kanun taslağını ise önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunacaklarını söyledi:

"Modelimizin hazırlanmasında emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Bundan 21 yıl evvel Türkiye'ye hizmet yolculuğumuza başladığımızda dört önceliğimizden birinin eğitim olacağını söylemiştir. Her yıl bütçeden aslan payını eğitime ayırdık. Çocuklarımıza daha kaliteli eğitim verebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

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