Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı'nda Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Sizleri vatana, millete, devlete onurla hizmet edecek şuura sahip şahsiyetler olarak yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün kendi evlatlarımızla dünyanın 16 farklı ülkesinden toplam 87 misafir öğrencimizi akademiden mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nde gerek Türkçe dil becerilerini gerekse mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan kardeşlerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum. Misafir polis amirlerimiz akademide aldıkları üst düzey eğitim ile kendi ülkelerine en güzel şekilde hizmet edeceklerdir. Biliyorsunuz bizim bir prensibimiz var. Biz ülkemizde eğitim gören hiçbir öğrenciye yabancı gözüyle bakmadık, bakmıyoruz. İster üniversitede okusun ister kamu kurumlarında eğitim alsın, tüm uluslararası öğrencileri misafirimiz olarak görüyoruz. Türk misafirperverliğini onlara hissettirmenin çabası içindeyiz. Misafir öğrencilerimiz de hüsnü kabulumuzun karşılığı onu fazlasıyla verdiler. Türkiye’nin gönül elçileri sıfatıyla ülkelerimiz arasındaki münasebetlerin gelişmesine katkı sağladılar. Bugünkü mezunlarımız da inşallah aynı gayreti sergileyeceklerdir. Mezun olan misafir öğrencilerimize bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.



'FEDAKARCA GÖREV YAPAN TÜM POLİSLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'



Erdoğan, konuşmasının devamında, "Bugün bünyesine katılan 2 bin 89 yeni polis memurumuzla birlikte emniyet teşkilatımız daha da güçlenecektir. Rabbim sizleri her türlü kazadan, beladan, saldırıdan muhafaza buyursun diyorum. Bu vesileyle ülkemizin 4 bir köşesinde 81 vilayetimizin tamamında asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Milletçe kendimizi huzur ve güvende hissediyorsak bunun arkasında tüm birimleri ve kademeleri ile emniyet teşkilatımızın emeğinin yer aldığını çok iyi biliyoruz. Polislerimiz sorumluluğu ağır bir mesleği şanla, şerefle yaparak insanın en başta gelen ihtiyacı olan güvenlik talebini karşılıyor. Sizden ifa ettiğiniz ve edeceğiniz görevlerle aynı zamanda devletimizin bekasının, milletimizin esenliğinin, toplumsal barışımızın da teminatısınız. Ekonomide elde ettiğimiz başarıların, ticarette yakaladığımız ivmenin, turizmde ardı ardına gelen güzel haberlerin, terör örgütlerine karşı verdiğimiz başarılı mücadelenin hasılı asayişle birlikte diğer alanlarda sağladığımız kazanımların baş aktörlerinden biri mensubu olduğunuz emniyet teşkilatımızdır" diye konuştu.



'GÜVENLİK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINDA TÜRKİYE BAŞARILI BİR İMTİHAN VERMİŞTİR'



"Güvenlik güçlerimizin hayatımızda ne kadar kritik bir rol oynadığını 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Asrın felaketi olarak nitelenen depremler sonrasında emniyet birimlerimiz süratle harekete geçti. Kendi mesai arkadaşlarını depremde şehit vermelerine rağmen polisi, bekçisi, jandarması, koruyucusu, askeri ile tüm güvenlik güçlerimiz depremzedelerimize yardım için adeta seferber oldu. Polislerimiz arama kurtarma çalışmalarından yardım dağıtımına, yağmacılarla mücadeleden asayişin teminine kadar acil ihtiyaç duyulan her konuda aktif sorumluluk üstlendi. Depremin 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkilediği dikkate alındığında birkaç münferit hadise dışında süreç suhuletle yönetilmiştir. Dünya’nın diğer ülkeleri ile karşılaştırıldığında afet sonrasında güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında Türkiye başarılı bir imtihan vermiştir. Bu eşiyle depremle yıkıntıların altında kalarak hayatını kaybeden 216 emniyet mensubumuzu rahmetle yad ediyorum. Rabbim bizleri bir daha benzer afetlerle karşı karşıya bırakmasın niyazında buluyorum. Yine bu vesileyle 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri dönemindeki özverili çalışmaları dolayısıyla tüm emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye, depremlerden sadece 3 ay sonra üst üste iki seçimi demokrasisine yakışır bir olgunlukla yüzde 90‘ları bulan rekor katılım oranlarıyla hamdolsun hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadan başarı ile yapmıştır."



'7 DEĞİL 70 YILDA GEÇSE 15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAĞIMIZI DÜNYAYA İLAN ETTİK'

'HASSAS BİRİMLERDE TASFİYELERE GİTMEMİŞ OLSAYDIK DAHA BÜYÜK BEDELLER ÖDEMEK ZORUNDA KALIRDIK'

Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin konuşmasına devam ederek, "Türkiye'nin o gece nasıl büyük bir badire atlattığını istiklal ve istikbal uğurun da milletimizin ne bedeller ödediğini gelin burada görün. 15 Temmuz'la ilgili yalanlarınızı, iftiralarınızı FETÖ'cülere destek veren beyanlarınızı, şayet yüzünüz varsa gelin burada da söyleyin. Siyasi hesaplarla masum ilan ettiğiniz FETÖ'cü mankurtların Türk milletine yaşattığı acıları gelin burada kendi gözlerinizle görün. Terörü öven gazeteci kılıklı tetikçilere ve 6-8 Ekim olaylarının faillerine gösterdiğiniz vefanın binde birini gelin vatanımız için toprağa düşen kahramanlarımıza da gösterin. Milletimiz şu gerçeğin farkındadır. O geceyi bizzat yaşamasa dahi FETÖ'cü hainlerin işlediği cürümlere şahit olan birinin FETÖ'ye müsamahakar davranması mümkün değil. FETÖ ile mücadelede oluşacak en küçük bir zafiyetin bize neye mahal olabileceğini hemen yanımızdaki Gazi mekanda görebiliyoruz. Bir daha benzer ihanetlere maruz kalmamak için hem hafızamızı diri tutmamız hem de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü boşa çıkarmamızı 17-25 Aralık girişimi sonrasında aldığımız önlemlere borçluyuz. Şayet o dönem polis akademisini yeniden yapılandırmamış, hassas birimlerde tasfiyelere gitmemiş olsaydık daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırdık" dedi.



'FETÖ’NÜN MAHREM YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR'



Erdoğan, konuşmasının devamında, "Nasıl vakitlice alınan tedbirler devletimizi işgal girişiminden kurtardıysa 15 Temmuz sonrası atılan adımlar da güvenlik birimlerimizin görevlerini daha iyi yapmalarını, milletimize daha iyi hizmet etmelerini sağlamıştır. Bir taraftan polis teşkilatımızı FETÖ’cü unsurlardan temizlerken aynı zamanda emniyet hizmetlerinde sıkıntıya mahal vermedik. Darbe girişiminden bugüne toplam 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiği kesildi. Teşkilatımızı güçlendirmek için 31 bin çarşı ve mahalle bekçisi aldık. Komiser yardımcısı, polis memuru ve sivil personel olarak ise toplam 128 bin personel alımı gerçekleştirildi. Böylece farklı unvanlarda toplam 158 bin 682 personel alımı yaparak emniyet teşkilatımızın eskilerini, eksikliklerini fazlasıyla giderdik. Halihazırda 340 bin emniyet personelimiz görev yapıyor. Güvenlik sistemimizi nitelikli insan kaynağı ile yeni uzmanlık birimleri ile teknik kapasiteyle sürekli geliştiriyoruz. Bunun neticelerini başta terörle mücadele olmak üzere güvenliğimize dair her konuda bizzat tecrübe ediyoruz. FETÖ’nün devlet içindeki uzantılarının önemli bir kısmını tasfiye ettik. Mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürüyor" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE’YE UZANAN KİRLİ ELLERİ NEREDE OLURSA OLSUN KIRMAKTA KARARLIYIZ'



Erdoğan, bölücü terör örgütüne katılımın neredeyse durma noktasına geldiğini vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer bugün Gabar'da, Cudi'de, Bestler Deresi'nde bütün bu teröristlerin inlerine giriyor ve bu inlerde bunları yok ediyorsak işte bunun faili sizlersiniz. Sizlerin kahramanlığı, sizlerin başarısı inanıyorum ki bu inlere onları mahkum edecektir. Ve bundan sonraki süreçte de evelallah Güneydoğu, Doğu bütün buraları bu teröristlerden temizliyoruz, temizleyeceğiz. Örgütü sadece sınırlarımız içinde değil Irak ve Suriye sahasında da başını kaldıramaz hale getirdik. Terörü kaynağında kurutma stratejimiz çerçevesinde nerede bir terör kümelenmesi varsa hemen yok ediyoruz. Döktükleri şehit kanlarının ve vatandaşlarımıza yaşattıkları acıların bedelini bölücü örgüt mensuplarına misliyle ödetiyoruz. Polis memurumuz Fethi Sekin’in, diplomatımız Osman Köse’nin ve daha nice kahramanımızın şehadetinde parmağı olanların hepsine alçaklıklarının hesabını tek tek sorduk ve soracağız. Türkiye’ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız terör örgütlerini ülkemize yönelik bir tehdit unsuru olmaktan tamamen çıkarmaktır."



'TERÖR BELASINI TAMAMEN DEFETMEMİZE BAĞLIDIR'



Erdoğan, Türkiye’nin emperyalist güçler tarafından başına salınan terör belasından kurtulmasının hayati derecede önemli olduğunu belirterek, "Sadece güvenliğimize değil ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlikte ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını tamamen defetmemize bağlıdır. Terör örgütleri varlığını sürdürdükçe kendimizi emniyette hissedemeyiz. İçeride veya sınırlarımızın ötesinde terör unsurları oldukça Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu arzu ettiğimiz hızda hayata geçiremeyiz. Kandil’deki terör baronlarının sesleri kesilmedikçe, iç siyasetimizi dizayn etme çabalarının önünü alamayız. İşte görüyorsunuz; 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında kızları annelerinden babalarından kaçırarak Kandil’e getiriyor ve terör baronları orada bunları taciz ediyorlar. Eğer dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacaksak, turizmde yıllık 100 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefliyorsak, küresel sistemde söz sahibi bir ülke olmayı istiyorsak, terör sorununu çözmemiz şarttır. Aynı şekilde Türkiye’de belli çevrelerin özellikle seçim döneminde istismar ettiği göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu da terör örgütleri ile başarılı mücadeleden geçmektedir" dedi.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Önceki hafta Cumartesi günü tarihimizin en büyük ihanetlerinden olan 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yıldönümünü geride bıraktık. 7 sene önce uçak ve silah sesleri ile başlayan karanlık bir geceyi milletimizin direnişi sayesinde kardan daha aydınlık bir sabaha çevirdik. Demokrasi tarihine altın harflerle yazılan 15 Temmuz kıyamımızı 85 milyon olarak hep beraber yeniden hatırladık. Kayıplarımızın dinmeyen sızısı yüreğimizi kavururken maruz kaldığımız ihanetin büyüklüğü karşısında öfkemiz daha da arttı. Hem tanklara karşı meydan okumanın gururunu hem de kendi silahı ile vurulmanın acısını beraber yaşadık. Üstünden değil 7 yıl 70 yılda geçse 15 Temmuz’u unutmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Bilhassa özel harekat başkanlığı ve havacılık dairesi başkanlığına yönelik yapılan kalleşliği hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına daima sahip çıkacağız. 15 Temmuz gecesi 253 vatan evladımızı şehit verdik. Şehitlerimiz arasında 63 polisimiz bulunuyordu. Sadece gölbaşında 51 kahramanımız şehit edildi. Şehitlerimizden geriye kalan eşyalar o gece burada yaşanan vahşetin FETÖ'cülerin canavarlığının boyutunu bizlere hatırlatmaktadır. İnsanlık böyle bir ihanet, böyle bir alçaklık görmemiştir. Hal böyleyken 15 Temmuz’a ‘kontrollü darbe’ iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Buradan ayrıca kendilerine şu çağrıyı yapmak istiyorum; 15 Temmuz’da sizler televizyon karşısında kahvenizi yudumlarken bu milletin evlatlarının nasıl bir mücadele verdiğini görmek istiyorsanız gelin hemen yanı başımızdaki müzeyi ziyaret edin" diye konuştu.