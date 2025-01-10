Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Görüşmenin adresi ise Bahçeli'nin Çankaya ilçesi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutu oldu. 40 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre görüşmede Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısı ile başlayan yeni süreç kapsamında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Zirvede, Meclis'te DEM Parti heyetinin aralarında AK Parti ve MHP'nin olduğu siyasi partilere yaptığı ziyaretler konuşuldu.

Görüşmeler masaya yatırılırken ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yol haritası ele alındı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı', ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildi.

Bahçeli’nin açıklamasıyla başlayan süreç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te herkesin şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Bahçeli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın örgütü lavğ etme karşılığında cezaevinden çıkabileceğini, 'umut hakkından' yararlanabileceğini söylemişti.

DEM Parti, Bahçeli’nin açıklamasıyla birlikte 26 Kasım tarihinde Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştu. Bakanlık, bir ayı aşkın süreden sonra DEM Parti'nin başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, “Hava şartlarına göre yarın (28 Aralık) ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan olacak” demişti.

Sırrı Süreyya Önder de önceki gün yaptığı açıklamada hava şartları müsait olduğunda deniz yoluyla İmralı Adası'na gideceklerini söylemişti.

DEM Parti heyeti, 28 Aralık’ta Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşme gerçekleştirdi. Heyet AK Parti, CHP, DEVA ve Yeniden Refah Partisi’yle sürece ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.