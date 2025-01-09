Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 16.32 itibarıyla başladı. İki lider Devlet Bahçeli’nin konutunda bir araya geldi.

İki liderin 14 Kasım'ın ardından gerçekleştireceği yeni yılın ilk görüşmesi öncesinde MHP'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Ayrışmadan uzlaşmak, yönetimden kaynaşmak için gün bugündür” ifadeleri yer aldı.

Görüşmede Erdoğan ile Bahçeli'nin; MHP liderinin TBMM grup toplantısında Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının ardından başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretiyle devam eden süreci değerlendirmesi bekleniyor.

Diğer yandan, söz konusu görüşmenin diğer gündem maddesinin de Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte başlayan yeni dönem olacağı değerlendiriliyor.