Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 16.30'da kritik bir görüşme gerçekleştirecek. İmralı’daki gelişmelerin ele alınması ve iki liderin siyasi uzlaşı noktasında yapacakları değerlendirmeler gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden biri, geçen günlerde Bahçeli’nin gündeme getirdiği İmralı çağrısı ve bu konudaki hükümetin atacağı adımlar olacak.

İki liderin 14 Kasım'ın ardından gerçekleştireceği yeni yılın ilk görüşmesi öncesinde MHP'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Ayrışmadan uzlaşmak, yönetimden kaynaşmak için gün bugündür” ifadeleri yer aldı.

Paylaşımın ardından görüşme sonrası yeni süreçle ilgili adımlar atılacağı yönünde yorumlar yapıldı.