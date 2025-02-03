Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl içinde bin 381 engelli öğretmenin ataması yapılacağını duyurdu. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin de konuşan Erdoğan, “Paylaşım platformlarına yaş sınırı gelebilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi”nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Ülkemize ve gençlerimize böyle eserler kazandırmamıza imkân verdiği için Allah'a hamd ediyoruz. 820 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ni biz göreve başlattık. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e ortaöğretimde ise 22'ye indirdik. 2025 yılı içinde 1381 engelli öğretmenin ataması yapılacak. Bakanlığımız çok yakında duyuruya çıkacak” ifadelerini kullandı.

“80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettiklerini” savunan Erdoğan, “İstanbul'da 80, Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencilerin olduğu sınıflar vardı. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye indirdik. 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü ailelerin üzerinden aldık.Öğretmene saldırılarda ceza arttı. Bu konuda caydırıcılığın artmasını temin ettik. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz öğretmenin eli öpülür. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız” dedi.

“Dijital mecra kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirler alacağız”

Paylaşım platformlarının denetlenmesi ve yaş sınırlamasıyla ilgili sosyal medya düzenlemesine değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde, evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız. Hayatımda sigara, alkol yok. Bu tür bağımlılıklar asla yok. Evlatlarıma torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam size de bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Dijital mecraların başı bozuk ikliminde evlatlarımızı sahipsiz bırakamayız. Özgürlük bahanesi ile körpe dimağların işgal edilmesine seyirci kalamayız. Dijital mecra kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız.”