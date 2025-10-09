Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ve İsrail arasında Mısır’da imzalanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Erdoğan, sahada ateşkesin uygulanmasını denetleyecek görev gücünde Türkiye’nin de yer alacağını duyurdu.

Ateşkes ve insani yardımlar

Erdoğan, uzun süredir Gazze’deki kan dökülmesini durdurmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bugün imzalar atıldı. Şarm El Şeyh’de yürütülen görüşmelerin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Rehine ve mahkumların takası, İsrail’in saldırılarını derhal durdurması büyük önem arz ediyor. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun gelmesidir.”

Türkiye görev gücünde olacak

Cumhurbaşkanı, ateşkesin sahadaki uygulanmasını takip edecek görev gücüne Türkiye’nin dahil olacağını vurguladı:

“Anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin uygulanmasını harfiyen takip edeceğiz. Türkiye olarak görev gücünde yer alacağız.”

Görev gücünün askeri veya sivil yapıdan oluşup oluşmayacağı henüz net değil, ancak süreç insani yardım, tutuklu değişimi ve ateşkesin uygulanmasını kapsayacak.

Gazze’nin yeniden inşasına destek

Erdoğan, uluslararası toplumla birlikte Gazze’de yeniden imar faaliyetlerine destek verileceğini belirtti.

Eğitim ve yükseköğretimde reform

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki akademik yıl açılış töreninde eğitim reformlarını da duyurdu:

“Projeler geliştirebilecek uygulama ve araştırma temelli öğrenme modellerini hayata geçireceğiz. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi öğrencilerimize üç yılda mezun olabilme imkanı sunacak yapısal reformları gündeme alıyoruz.”

Ayrıca, Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi’nin Şam’da öğrencilere kapılarını açacağını açıkladı.