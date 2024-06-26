Erdoğan, hayat pahalılığı ve enflasyonun vatandaşlar üzerindeki etkisinin farkında olduklarını belirtti ve önümüzdeki aylardan itibaren enflasyon ateşinin düşeceğini vurguladı.

"Popülist politikalarla değil, kalıcı refah artışıyla çözeceğiz"

Erdoğan, enflasyon kaynaklı sorunların sabit ücretle çalışanlar üzerinde oluşturduğu yükün bilincinde olduklarını ifade etti. Sorunların çözümü için popülist politikalar yerine, ülkeye ve millete kalıcı refah artışı sağlayacak adımlar atacaklarını söyledi. Erdoğan, "Bu sorunu, ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan, hatta zararı dokunan popülist politikalarla değil, kalıcı refah artışını sağlayarak çözeceğiz" dedi.

"Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyon ateşi düşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun önümüzdeki aylardan itibaren düşüşe geçeceğini belirterek, "Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonun ateşinin düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi. Bu açıklama, ekonomik istikrar ve vatandaşların alım gücünün artması konusunda umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.