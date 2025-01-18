Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı kart protestosuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e “Benim tabi 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Öğrenecekler” sözleriyle yüklendi.

AK Parti Adana İl Kongresi için Adana'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik öncesinde vatandaşlara hitap etti. Kırmızı kart protestosu başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, “Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi oynuyor poker mi. Ne yaptıkları belli değil. Varsın onlar oyunlarına devam etsin. Kırmızı kartın kimlerin gösterdiği bellidir. Ama bunlar beli ki bugüne kadar orta hakemlik yapamadılar, yan hakemlik yaparlar. Ellerine kırmızı kart tutuşturur devam ederiz. Benim tabi 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Öğrenecekler. Hangi kart nerede nasıl gösterilir, 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet AK Parti’ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar da kırmızı karttan kurtulamadı. Hayatları böyle geçiyor” dedi.

Erdoğan'ın “Adana'nın havası bugün bir başka güzel... Şu anda karşımda Yüreğir mi var, Adana mı var? Maşallah... Şimdi sizlerle 2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah şöyle bir trafik kazasına Adanamızı kurban etmeyeceğiz. Onun için çok çalışmaya var mıyız? Özellikle hanım kardeşlerimden büyük beklentim var. İnşallah omuz omuza 2028'e hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.