Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 31. Olağan Genel Kurulunda konuşuyor. Mayıs ayında ihracat rekoru kırıldığını kaydeden Erdoğan, “İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak” dedi.

Konuşmadan satır başları şöyle:

- Mayıs ayı ihracatımız tüm ayların en yüksek ihracat değeri oldu. İthalatımızdaki düşüş eğilimi ise mayıs ayında da devam etti. 2024 yılı mayısında ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın da etkisiyle dış ticaret açığımız yüzde 47.8 düşüş gösterdi. 2024 yılının ilk beş ayında ise ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.5 kıyasla, 106 milyar 914 milyon dolara çıktı. Turizm gelirlerindeki artış da orta vadeli program hedeflerinden çok daha iyi gerçekleşecek. 2024 sonunda mal ihracatımızı 267 milyar dolara ve hizmet ihracatımızı 110 milyar dolara mutlaka taşıyacağız.

“Döviz bozdurma zorunluluğunu indirdik”

- 150 bin ihracatçımızın her birine ürünlerimizi dünyanın dört bir ucuna ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. İhracatçılarımızı ticaret diplomasisinin akıncıları, Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmayan ilimiz kalmadı.

- İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak.

“Dış ticaret açığımız yıllık yüzde 47,8 düştü”

- Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini sadece biz değil rakamlar da söylüyor. 2023 yılını toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık. 24. 1 milyar dolarlık Mayıs ayı ihracatımız, tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatı oldu. Mayıs ayı itibariyle, yıllıklandırılmış ihracatımız 261 milyar dolar olarak rekor kırdı.

- İhtalatta düşüş mayısta da devam etti. Dış ticaret açığımız yıllık yüzde 47,8 düştü.

- Cari işlemler açığındaki iyileşme, ticaret ortaklarımızda toparlanma, turizm gelirlerindeki artışla çok daha iyi gerçekleşecek.