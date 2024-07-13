Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşme planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yol haritasının belirlenmesi için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a görev verdiğini belirtti.

Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşme planı ve Türkiye-Suriye ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, barış için adımlar atılacağını belirtti. Erdoğan, "Biz Suriye’de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye’de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız" dedi.

Yol haritası Hakan Fidan’a emanet

Erdoğan, Esad'la görüşme sürecinin başlatılması için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a görev verdiğini belirterek, Fidan'ın muhataplarıyla görüşeceğini ve yol haritasının belirleneceğini dile getirdi. "Ona göre de inşallah adımı atacağız" ifadelerini kullandı.

Suriye'de barış isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de adil bir barışın sağlanmasının Türkiye’ye büyük fayda sağlayacağını vurguladı. Erdoğan, "Suriye’de barış istiyoruz ve barışın yanında olan herkesi de bu tarihi çağrımıza desteğe bekliyoruz" dedi. Ankara-Şam hattındaki normalleşme sürecine zarar vermek isteyenlerin olabileceğini belirten Erdoğan, "Suriye’nin bir ve bütün olarak yeni bir gelecek inşa etmesi için oluşacak iklimden kimsenin rahatsızlık duymaması temel beklentimizdir. Bu süreci terör örgütleri zehirlemek için elinden geleni yapacaklardır. Provokasyonlar tertipleyip oyunlar kuracaklardır. Tüm bunların farkındayız ve hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecinde beklentiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile normalleşme sürecine dair beklentilerini ve sürecin önemini vurguladı. Barış sürecinin tüm taraflar için olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin barış için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu ifade etti.