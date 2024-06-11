Mayıs ayında ilk buluşmadan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 16.00’da CHP Genel Merkezi’ne bir araya gelecek.

Görüşme öncesi Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara Emniyeti Güvenlik Şubesi’nin geldiği CHP Genel Merkezi civarında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, CHP Genel Merkezinin çevresinde polis ekipleri görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı’nın gelmesinden iki saat önce Genel Merkezin tüm katları ziyaretçilere kapatılacak ve katlar arası geçiş yapılan kapılar da kilitlenecek.

Genel Merkezin ikinci katında yer alan basın ofisinde çalışan gazeteciler de giriş kattaki konferans salonuna alındı. CHP Genel Merkezi’nin etrafındaki binalara da keskin nişancı polisler yerleştirilecek.

Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP'yi ziyaret etmiş olacak.