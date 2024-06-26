Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, “Gazze’yi yakıp yıkan İsrail’in şimdi de gözünü Lübnan’a diktiği anlaşılıyor. Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu’nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklamadan satır başları şöyle:

- Her ne kadar Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler nedeniyle biraz buruk geçirsek de Kurban Bayramının sevincini dostlarıyla ailesiyle paylaşarak bu mübarek günleri idrak eden kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum.

- İsrail daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kan dökmeye, çocukların üzerine bomba yağdırmaya devam etti. İnsanlık dışı saldırılar nedeniyle, çadırlarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu. İsrail barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyorum. Derisi sırtına yapışan Gazze'li çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır.

"İsrail gözünü Lübnan'a dikti"

- Gazze’yi yakıp yıkan İsrail’in şimdi de gözünü Lübnan’a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin perde arkasında İsrail’i desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlük, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu’nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara önce İslam alemi ve Orta Doğu ülkeleri tepki göstermelidir. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan’la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.