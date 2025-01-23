Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı mensuplarına parmak sallayamaz. Buna biz de yargımız da izin vermez. Mahkeme kararlarını gerekli nezaketi göstererek eleştirebilirsiniz. Ama bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri olsanız da kameralar karşısında hukuk insanlarına tehditler savuramazsınız” sözleriyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

“Dördüncü yargı reformuyla” ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Bugün 4. yargı reformu strateji belgesi ile sizlerin huzurundayız. Köklü değişiklikleri hayata geçirdiğimiz stratejiler birbirini tamamlar niteliktedir. Bu belgemiz diğer reform belgelerinin tamamlayıcısıdır. Bu belgemiz ile yargı bağımsızlığını tarafsızlığını güçlendirmeyi, yargılamaların zamanında ve makul sürede tamamlanmasını, öngörülebilir adalet sistemini oluşturmayı, verimliliği artırmayı, güven ve memnuniyeti yükseltmeyi, ceza adaleti sisteminin etkinlik ve caydırıcılığını tahkim etmeyi, dijital dönüşümü hedefliyoruz” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Yargılamanın makul sürede tamamlanmasını sağlayacağız”

- Beş amaç, dört hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı dördüncü Strateji Belgemizle Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını daha da güçlendirmeyi, vatandaşlarımızın hukuki güvenliğini daha da kuvvetlendirmeyi, yargılamaların zamanında ve makul sürede tamamlanmasını, çözüm merkezli ve öngörülebilir bir adalet sistemi oluşturmayı, yargılama usullerini sadeleştirerek verimliliği artırmayı, yargıya ilişkin güven ve memnuniyeti daha da yükseltmeyi, onarıcı ve telafi edici adalet uygulamalarını yaygınlaştırmayı, ceza adaleti sisteminin etkinlik ve caydırıcılığını tahkim etmeyi ve adalet hizmetleri ile adli bilimlerde dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. Hazırlayacağımız yeni insan hakları eylem planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin işlemesini sağlayacağız.

“Temyizin altı ay içerisinde sonuçlandırılmasını hedefliyoruz”

- Temyiz kanun yolunun etkinliğine yönelik yeni düzenlemelerle temyiz incelemelerinin altı ay içerisinde sonuçlandırılmasını hedefliyoruz. Bunun için Yargıtay ve Danıştay Kanunlarında yer alan daire ve üye sayılarını iş yüküyle orantılı olacak şekilde yeniden belirleyeceğiz.

- Temyiz incelemeleri gibi, istinaf incelemelerinin de 6 ay içinde neticelendirilmesine yönelik düzenlemeler yapacağız. Yeni ihtisas mahkemeleri de kuracağız. Ceza mahkemelerinin görev alanlarını yeniden düzenleyecek, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni adliyeler kuracak, mahkeme sayılarını artıracak ve tek hakimle çalışan bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmalarını temin edeceğiz. Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz.

“Duruşmalar iki aydan fazla ertelenemeyecek”

- Yeni düzenlemelerle duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız. Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak. İfade, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbirlerle tahkim edeceğiz.

Noterlik Kanunu

- 'Noterlik Kanunu'nu yenileyecek hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı yeni bir müessese olarak 'Noter Yardımcılığı'nı sisteme kazandıracağız. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların kapsamının genişletilmesi ile adli para cezası miktarlarının yeniden belirlenmesi önceliklerimiz arasında.

Ehliyet düzenlemesi

- Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dâhil, müstakil yaptırımlara tabi tutacağız. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz.

“Kazalarda olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olacak”

- Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesini de ayrı bir suç olarak düzenleyeceğiz. Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız.

“Silahla ateş edilmesi vakalarında cezalar artacak”

- Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz."