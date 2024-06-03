22 yıldır faaliyet gösteren derneğin bu haftaki olağan genel kurulunda yapılan seçimlerde, Kulu oy birliğiyle ikinci kez başkan seçildi. Yönetim kurulu listesine ise sektörün önde gelen isimlerinden 7 kişi daha katıldı.

Geçen sene mayıs ayında göreve gelen ve başarılı işlere imza atan Erdoğan Kulu, 19 kişilik yönetim kurulu kadrosuyla MKMM esnafına faydalı olabilecek çalışmalara yeni dönemde de devam edeceklerini mesajını verdi.

Seçimlerde yoğun katılım

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım'ın Divan Kurulu Başkanlığı yaptığı seçimlerde, eski ekibin yanı sıra Metin Deliktaş, Tayyar Günbeyi, Uğur Altmışkara, Süleyman Kaya, Ömer Gelibolu, Rıdvan Yalvak ve Vedat Badem de yeni yönetim kadrosuna dahil oldu. Yoğun katılımla tamamlanan seçimlerin gerçekleştiği gün 9. dönem yönetimi, sektörde emeği geçen merhum meslektaşları adına lokma döktürdü.