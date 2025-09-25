Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80’inci Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye-Fransa ilişkileri ve küresel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ana konu Türkiye-Fransa ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'ndeki görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemine vurgu yaparak, ticaret, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Avrupa Birliği ile ileriye dönük ilişkilere de değinildi

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce devreye sokulmasının faydalı olacağını vurguladı.

Rusya-Ukrayna krizine çözüm önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki adil ve kalıcı barışa ulaşılması için Türkiye’nin tüm çabalarını gösterdiğini belirtti. İstanbul’da gerçekleşen müzakerelerin sonuç odaklı ilerlemesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin rolünü ön plana çıkardı.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, Filistin’i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik etti. İki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskı uygulanmasının önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devam etmesinin bu süreçte büyük önem taşıdığını söyledi.

Suriye konusu da konuşuldu

Görüşmede, Suriye’deki son durum, Avrupa'da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları gibi konular da ele alındı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da katıldı.