Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’ye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen “Barış Zirvesi” kapsamındaki temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye döndü.

Erdoğan’ı taşıyan “TUR” uçağı, saat 00.15’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Karşılamanın ardından Erdoğan, havaalanından ayrılarak konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bazı bakanlar ve üst düzey yetkililerin de yer aldığı heyet eşlik etti.

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi temasları

Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda liderle ikili görüşme gerçekleştirmiş, bölgesel barış, Gazze’deki insani kriz ve uluslararası işbirliği konularını gündeme getirmişti. Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, “barışçıl çözüm vurgusu” ön plana çıkmıştı.