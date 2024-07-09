Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti.

Zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi'nde ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. "Zirve'de NATO'nun savunma yapılanmasını tahkim etmek amacıyla istişarelerde bulunacağız" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zirveden beklentimiz milli güvenlik hassasiyetleri gözeten ittifakı gözeten neticelerin elde edilmesi. Savunma sanayideki engellerin kaldırılması mühimdir. Görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğiz. NATO'nun gayretlerinin artırılmasının gerektiğinin altını çizeceğiz. Ukrayna'da NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi için ilkeli duruşumuzu sürdürüyoruz. Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermekte. Türkiye NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk beş ülkeden biri. İmkân ve kabiliyetler NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını vurgulayacağız. Bu meseleleri ikili görüşmelerde de ele alacağım."

"KKTC Türk devletlerinin tam üyesi konumunda"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk devletlerinin tam üyesi konumunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle aynı konuma geldi. Son Suşa zirvesinde de KKTC orada bulundu. Bundan sonra da bizler KKTC'yi tam üye noktasında nasıl taşırız gayretinde içindeyiz. Hukukumuzun olduğu Türk devletleri ile de bunu geliştiriyoruz" dedi.

NATO ile İsrail-Filistin konusu

Erdoğan, mali destek noktasında ve NATO'ya güç katma noktasında Türkiye'nin NATO'daki ilk beş ülkesinden biri olduğunu hatırlattı. NATO ile İsrail-Filistin konusunda istenenin alınamadığını söyleyen Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin durumu, beş ülke derken laf olsun diye demiyoruz. NATO üye ülkelerinin bakışı da böyledir. NATO'daki konumumuzu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Yeni genel sekreterin oraya gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde oldu. Kendisi ile Amerika'da ayrıca görüşmemiz olacak. NATO ile İsrail- Filistin konusunda istediğimizi alabilmiş değiliz. Şu anda ABD'deki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirip beklediğimiz neticeyi alırız."

Erdoğan, Doha'daki ateşkes sürecini ise sabırla takip ettiklerini ifade ederek "Görüşmelerle birlikte kendilerini bu noktada da uyaracağız. Doha'da ciddi görüşmeler oldu. O gün uçakla dönüş yaparken MOSSAD başkanı da Doha'ya gitmişti. Bazı adımlar atılmıştı. O adımlar noktalanmadı. İstihbarat başkanımız, Dışişleri Bakanımız takip ediyor. İnşallah kısa zamanda beklediğimiz neticeyi alırız" dedi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan eşlik ediyor.