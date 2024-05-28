Son dönemde siyaset arenasında hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in yakın temasta bulunması birtakım iddiaları beraberinde getirdi.

4 bakanlık karmaşası

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından ikinci bir görüşmenin yapılacağı kesinleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 4 bakanlık teklif edeceği ileri sürüldü.

"Vermeyeceği bakanlık yok"

İddiaları ortaya atan ve CHP’den önemli isimlerle konuştuğunu söyleyen gazeteci Can Ataklı, “Erdoğan’ın, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dışında vermeyeceği bakanlık yok” ifadelerini kullandı.

Can Ataklı kişisel YouTube hesabından yaptığı yayında şu ifadeleri kullandı:

Bazı önemli CHP’lilerle konuştum. Erdoğan’ın şuna zorladığını söylediler, hatta alttan teklif Özgür Özel’e… ‘Sizler de taşın altına elinizi koyun, bazı bakanlıkları alın’. Erdoğan artık bitirmiş işi. Erdoğan dönem sonunu planlıyor. Gidecek. ‘Başına ve yakınlarına bir şey gelecek mi’ diye endişeleri var. Bundan kurtulmak için CHP’yi bir şekilde iktidara ortak etme planı var. Tabii karşılığı var mı? CHP kamuoyunda bir karşılığı yok ama yönetim kademesine girdiği zaman var. Aynı MHP gibi… CHP’yi bir şekilde iktidara entegre etmek… Fazla dikkat çekmeyen ama CHP’li olduğu bilinen üç ya da dört ismi hükümete almak. Bana bunu anlatan, AK Parti’den gelen sinyali anlatan CHP’li diyor ki; ‘Erdoğan bu işi bırakmış zaten.’

"Merkezi yönetimede ihtiyaç var"

Bir iki bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ama onun dışında vermeyeceği bakanlık yok. ‘Ne olacak’ diyor ‘Turizm verse, Sağlığı verse, Sporu verse hatta İçişleri’ni verse…’ Hatta verir; ‘al sen uğraş’ der. Şimdi böyle bir hava var. Ben Özgür Özel’in böyle bir şeye yatacağını tahmin etmiyorum ama CHP’nin içinden ‘bak belediyeleri de aldık, çalışması için kaynağa da ihtiyaç var. Sadece yerel yönetimle olmaz, merkezi yönetime de ihtiyaç var’ diyenler olabilir. Anladığım kadarıyla var, bunu tahrik edenler var.”