CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması beklenen görüşmelerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

MHP lideri Sayın Bahçeli’den randevu aldım. Önce hakkını teslim edelim. Kurultayı kazandıktan sonra Sayın Bahçeli 2. gün beni arayıp tebrik etti. Ben de yılbaşında, bayramda kendisini aradım. Sayın Erdoğan’la yaptığımız görüşmeden Sayın Bahçeli’ye de ayrıntılı olarak bilgi verdim. Erdoğan’dan neler talep ettiğimiz anlattım dolayısıyla mini bir Erdoğan görüşmesindeki benim 28 dakika süren söz hakkını 10-12 dakika Bahçeli’ye özetledim. Sayın Bahçeli’de diyalog ortamıyla ilgili geri bildirimleri de olumlu yöndeydi.

"Bahçeli'ye teşekkür ettik"

Kendisinin diyalog meselesinde geride duran bir siyasetçi olmadığını vurgulayan önemli yaklaşımları oldu. Bahçeli'nin normalleşme sürecine kredi verdiğini oradan anladım. Hasan Doğan’a da hem taziye dilekleri ilettik hem teşekkür ettik. Resmi Gazete’de bu kararlar yayınlanacağı dakikada bizim Namık Tan’a WhatsApp’tan Sayın Genel Başkanın Cumhurbaşkanımızla görüşmede bahsettiği konuyla ilgili bir bildirim yapmış, bu da çok nazik bir şey.

"Haziranın ilk yarısında bekliyoruz"

Bunun bilinmesini istedim ben. Ben de kendisini aradım ve bu çok önemli Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ettim. 22 yıllık iktidar, muhalefet çelişkisinde bir ziyarete karşı iadeyi ziyaretin 15 gün içinde olması beklenmez. Haziranın ilk yarısında bekliyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Özel-Erdoğan görüşmesinde neler yaşandı?

Özgür Özel, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özgür Özel'e aracına kadar eşlik etti. Özgür Özel, görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'ne geçti. Özel'in, burada kurmaylarıyla görüşmeyi değerlendireceği belirtildi.

Gezi Parkı masaya yatırıldı

Erdoğan ve Özel görüşmesinde; yeni anayasa, ekonomi, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası gibi konularının ele alındığı öğrenildi.

Özel, görüşmeden ‘iyimser’ ayrıldı

Görüşmelerin olumlu geçtiği yönünde bilgiler gelirken Erdoğan'ın iadeiziyaret yapacağı belirtildi.