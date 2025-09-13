Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilat Akademisi’nde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak, “Manavgat’taki rüşvet külçelerini, Antalya, İzmir ve İstanbul’da çalınan milyarları hesaplasın” dedi. Erdoğan, yolsuzluk iddialarının takipçisi olacaklarını vurguladı.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’ndeki Teşkilat Akademisi kapanış programında partisinin 24 yıllık birikimi ve teşkilat yapılanmasını anlattı. Teşkilat mensuplarının eğitim ve disiplinle güçlendirildiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin meselelerine çözüm üretme iradesini vurguladı.

“Hesap makinesiyle kuyumcu gezme”

Erdoğan, Özgür Özel’in Manavgat’ta ortaya çıkan skandal ve diğer illerdeki iddialı yolsuzluk dosyalarını hesaplaması gerektiğini belirterek, “Hazır hesap makinesini almışken, Antalya’da, İzmir’de, İstanbul’da çalınan milyarların hesabını yapsın. Sonra polis ve yargımızdan özür dilesin” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de hukuk devleti vurgusu

Cumhurbaşkanı, Türkiye’de hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek, “Hiç kimse imtiyazlı değildir. Aylardır bize yamamak için denediği yargı sürecinin tüm aktörleri CHP’lidir” dedi. Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Eğitimlerimizin açılışını Ankara'da Liderlik Okulu'nda yapmıştık. O gün ortaya koyduğumuz vizyon bu hareketin nereden nereye geldiğinin adeta yol haritası niteliğindeydi. Akademide alınan eğitimlerin, tecrübelerin partimiz, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"Kılavuzumuz daima millet oldu"

Bizler ortak bir ideal etrafında kenetlenmiş dava hareketiyiz. 86 milyonun kaderini kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın hep önünde tuttuk. Bugüne kadar nice engelle karşılaştık, nice saldırıya göğüs gördük, nice imtihan günlerinden geçtik. Fakat her seferinde yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kılavuzumuz daima milletimiz oldu.

24 yıldır AK Parti'nin yorulmasını, zayıflamasını bekleyenler oldu. Ama her defasında kendileri yoruldu, zayıfladı, oyun dışında kaldı. Siyaset sahnesinden silinmemizi umarak ömür biçenler çıktı, onlar da tarih olup gittiler. Bu can bu tende oldukça heyecanımızdan, coşkumuzdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı dönemde fikirlerimizi, güçlerimizi birleştirmemizin gerektiğinin farkındayız. Her bir yol arkadaşımızın da bu şuurla hareket ettiğini biliyorum.

AK Parti millete hizmet yolunda kurulmuş bir okuldur. Bu okulun müfredatını doğrudan milletimiz belirlemiştir. AK Parti ailesinin her üyesi bu okulun öğrencisidir. Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa ülkemize o şekilde hizmet ederiz. Oluşturduğumuz AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye Yüzyılı'nın kadrolarını da yetiştiriyor.

Ufku ve özgüveniyle öne çıkan, şehrine, partisine, ülkesine ve milletine tutkuyla hizmet eden dinamik bir teşkilat için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Eğitim programlarımız aynı zamanda teşkilatımızın birlik ve beraberliğine, disiplin ve insicamına ciddi katkılar yapıyor. Bir taraftan teşkilat mensuplarımız bilgi, beceri, tecrübe noktasında geliştirirken diğer taraftan yeni yüzler ve isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz. Saflarımızı daha da genişletiyoruz.

Beykoz Belediye Başkan Vekili AK Parti'ye katıldı

Partimizin 24'üncü kuruluş yıldönümüden Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 9 yeni isim partimize katıldı. Önceki gün MKYK toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi Belediye Başkanlarımıza rozetlerini taktık. Bugün de Beykoz Belediye Başkan Vekili ve Belediye Meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz.

İstanbul'a karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağıtılması için bu kardeşlerimizle omuz omuza vereceğiz.

"İttifak ortaklarımızla birlikte..."

AK Parti olarak Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu uğurda şimdiye kadar ezberleri bozduk, önyargıları kırdık. Böyle gelmiş ama böyle gitmez diyerek tüm gövdemizi taşın altına koyduk.

Terör sorununu çözmek için kararlılıkla sürdürdüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Süreci baltalamaya yönelik her türlü girişimi boşa çıkardık. 86 milyonu kuşatan bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz. Terör duvarını tamamen yıkarak, 86 milyon hep birlikte barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir geleceğe yürüyelim istiyoruz. Buradan geri dönüş olmayacak.

Bölgemizde sınırlar kan ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, böl-parça-yönet oyununun yeniden sahnelenmesine izin vermeyeceğiz. Bizim kardeşliğimiz ve tecrübemiz her türlü oyunu bozacak, her türlü sorunu aşacak kuvvet ve kudrete sahiptir. Türkler-Kürtler-Araplar olarak nasıl bin yıldır yan yana yaşıyorsak aynı gökyüzünün altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.

"3K ile debeleniyorlar"

Ana muhalefet cenahında çok farklı bir gündem hakim. Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. 3K içinde debelenip duruyor. Kavga, kaos, kriz. Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar, onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. İnsanlarımızı kamplaştırarak, sokakları terörize ederek yolsuzlukların üzerini örtebileceklerini zannediyorlar.

Ana muhalefet partisi genel başkanı, Manavgat'taki skandal patladığında yargı ve emniyeti kumpasla suçladı. Utanmadan partimizi itham etti. Ben bu beyfendiye, 'Madem elinde 32 saatlik görüntü var, yargıya teslim et' dedim. Hepsini duymazdan geldi. Bu müfteri zat kumpası ispatlayacak 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı.

Özgür efendi bu işten nasıl yırtarım diye düşünedursun, dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni görüntü yayınladı. Bunda da eurolar, dolarlar başrolde. Malum CHP Genel Başkanı elinde hesap makinesiyle kuyumcu gezmeyi, altın üzerinden hesap yapmayı çok seviyor. Gitsin, Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Hazır hesap makinesini almışken, Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da çalınan milyarların hesabını yapsın. Sonra polis ve yargımızdan özür dilesin.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiç kimse imtiyazlı değildir. Aylardır bize yamamak için denediği yargı sürecinin tüm aktörleri CHP'lidir. Mahkemeye başvuranlar CHP'li. Şikayet edilenler CHP'li. Para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP'li. Rüşvet aldım, verdim diyenler CHP'li. Davalı ve davacılar, tarafların tamamı CHP'li. Ortada CHP içi meydan muharebesi var. Biz bu kavganın, kaosun, CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz.

Adaletin tecellisi için, hukuki sürecin işletilmesi için üzerimize ne düşüyorsa elbette yapacağız. Tehditlere ve sokak çağrılarına pabuç bırakmayacağız.

Karşımızdakilerin bu perişan hali işimizi kolaylaştırmıyor, omuzlarımızdaki yükü ağırlaştırıyor. Yeni başarı sayfalarını sizler kaleme alacaksınız. Tarihi roller üstleniyorsunuz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ülkeye ve millete yapacak çok hizmetimiz var. Bu hizmet kervanına dahil olan herkese ülkem adına teşekkür ediyorum."