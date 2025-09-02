Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile beraberindeki AK Partili kadın belediye başkanlarını Ankara’da kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da katıldı.
Basına kapalı yapılan toplantıda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra çeşitli illerden gelen kadın belediye başkanları da hazır bulundu.
Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in de bulunduğu öğrenildi.