Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ayrıntılar Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Aktarılan paylaşıma göre yapılan görüşmede Başbakan Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Başbakan Paşinyan’ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa’nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik ettiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Ermenistan’ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Başbakan Paşinyan’a başsağlığı dileklerini ilettiği de kaydedilen görüşmede, her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.

Liderler, iki ülkenin özel temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamına dikkati çekerken, şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları da teyit etti. Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan’ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not ederek, bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de değerlendirdi.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1803150373781213209