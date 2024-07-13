Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinerek “Yakın gelecekte üzülerek ifade etmek isterim ki savaşı sona erdirmeye dönük güçlü bir irade de görülmüyor. Bölgemizin bir müddet daha savaşın yükünü çekmeye devam edeceği anlaşılıyor” dedi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 12'inci Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 6'ıncı Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Üniversite'nin Yenilevent'deki yerleşkesinde gerçekleşen mezuniyet törenine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İstanbul Valisi Davut Gül ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin coğrafi bakımdan, stratejik avantajlar sunduğu kadar tehdit ve tehlikeleri de beraberinde getiren bir konumda yer aldığını ifade eden Erdoğan, “İnsanlığın gündemini meşgul eden, hemen her kriz ülkemizin çevresinde yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş iki buçuk yılını geride bırakmak üzere. Bir tarafın diğerine tam üstünlük sağlayamadığı çatışmalar zaman zaman tırmanarak ve ciddi can kayıplarına ve yıkımlara yol açarak devam ediyor. Yakın gelecekte üzülerek ifade etmek isterim ki savaşı sona erdirmeye dönük güçlü bir irade de görünmüyor. Bölgemizin bir müddet daha savaşın yükünü çekmeye devam edeceği anlaşılıyor. Türkiye olarak savaş tüccarları dışında kimseye bir faydası olmayan ve ikili komşumuza da zarar veren bu kan deryasını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz" dedi.

“Arzumuz kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının nefes almasıdır”

Erdoğan, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara da değindi. 16 bini çocuk, 40 bine yakın masum Filistinli kardeşimiz hayatını kaybettiğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 90 bin masum insan yaralandı. İsrail'in doğrudan sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırıları sebebiyle Gazze'nin neredeyse dörtte üçü enkaz yığınına dönüştü. Savaş hukukuna dair hiçbir ilke, kural ve kırmızı çizgi dikkate alınmadı. Hatta kasıtlı olarak çiğnendi. Şunu bir defa açık açık söylemek lazım. 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Devletin güvenliğini sağlama mücadelesi değildir. Meşru müdafaa hiç değildir. Gazze'de şahit olduğumuz düpedüz soykırımıdır. Katliamın, barbarlığın ve soykırımın en sevil örneğidir. Bu utanç lekesi ve masumların kanlarını dökenlerin ne de 9 aydır cinnet halini tribünden seyredenlerin alımlarından asla temizlenmeyecektir. İsrail, güvenliğini daha çok toprak işgal etmekte aradıkça Türkiye dahil ülkemizdeki, bölgemizdeki hiçbir ülke kendini yüzde yüz güvende hissedemez. Bu gerçekten hareketle zulme tepkimizi en sert şekilde gösterirken Gazze'de ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa giden yolun açılması için de yoğun çaba harcıyoruz. Arzumuz kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının bir nebze de olsa rahat nefes almasıdır. Bunun için İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO zirvesinde muhataplarımıza çok net biçimde ifade ettik. NATO'nun Gazze krizini görmezden gelemeyeceğini, bunun sonuçlarının çok ağır olacağını her görüşmemizde vurguladık.”

“Ülkemizin hemen her gün yeni bir güvenlik sınamasıyla yüzleşiyor”

“15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kurduğumuz Milli Savunma Üniversite'miz kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor” diye konuşan Erdoğan, “Milletimizin köklü değerleriyle birlikte ordumuzun değişen ihtiyaçlarını da karşılayan eğitim sistemiyle üniversitemizin, yeni açılımlarla kendini geliştirmesini memnuniyetle takip ediyoruz. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz. Düşünce, fikir, vizyon olmadan strateji olmaz. Büyük stratejiler olmadan da taktiksel hamleler, arzu edilen neticeyi vermez. Ülkemizin hemen her gün yeni bir güvenlik sınamasıyla yüzleştiği bu günlerde üniversitemizin bu yönünü güçlendirmesini kıymetli buluyoruz. Milli Savunma Üniversitesi'nin sekiz yıl gibi kısa sürede kat ettiği mesafede büyük emeği olan rektörümüzü ve yöneticilerimizi kutluyorum. Bundan sonra da sizleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Yolumuz da yönümüz de ileriye dönüktür. Dünya değişirken, Türkiye değişirken, tehditlerin boyutu ve niteliği değişirken askeri eğitim sisteminin aynı kalması, geri gitmesi asla tahammül edilemez. Hiçbir alanda geriye gidişe müsaade etmeyeceğiz” dedi.