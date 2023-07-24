Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Erdoğan, "Son kabine toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesai içinde çalışmalarımıza devam ettik. İçeride toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri, dışarıda uluslararası zirveler ve seyahatler ile milletimize hizmet yolculuğumuza devam ettik. Bu çerçevede 7 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’yi ülkemizde misafir ederek gündemimizdeki konuları ele aldık. Kendisiyle 500 günden fazla süredir devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik önerilerimizi paylaşarak bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurguladık. Aynı gün Milli Savunma Üniversitemizin kara, deniz ve hava harp enstitülerimizde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 249 subayımızın mezuniyet sevincine ortak olduk. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yeniden yapılandırdığımız üniversitemizin asli vazifesini layıkıyla ifa ettiğini müşahade ettik" dedi.



'SEÇİMLERDEKİ BAŞARIMIZI 31 MART SEÇİMLERİNDE TAHKİM ETMEK İSTİYORUZ'



Erdoğan, seçim kampanyası sırasında kendilerine en çok teveccüh gösteren illeri ziyaret etme sözü verdiklerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"28 Mayıs seçimlerinde Bayburt yüzde 82 buçuk oy oranıyla birinci, komşusu Gümüşhane yüzde 78 buçuk oy oranıyla 2’nci oldu. Bunun için 8 Temmuz Cumartesi günü her 2 ilimizi ziyaret ederek desteklerinden dolayı oralardaki vatandaşlarımıza bizzat teşekkür ettik. 'Kuru kuruya teşekkür olmaz' diyerek Bayburt'ta toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı, Gümüşhane'de ise 1 milyar 100 milyon lirayı bulan eserlerin toplu açılış törenini de bu arada gerçekleştirdik. Buradan bir kez daha bizleri asla yalnız bırakmayan, desteğini, duasını bizden esirgemeyen Bayburtlu ve Gümüşhaneli kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu iki ilimizde birlikte bize oy versin veya vermesin 81 vilayetimizin tamamının güvenini mashar olmak için canla başla çalışacağız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri ile tahkim etmek istiyoruz. Hükümet ile yerel yönetimler arasındaki uyumun anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir daha net bir şekilde görebiliyoruz. Gerçek belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ortak etmek için önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Milletimizin de desteğiyle inşallah bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz."



'MECLİSİMİZİN AÇILMASIYLA BİRLİKTE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'



Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane ziyaretlerinin ardından NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya gittiklerini bildirerek, "Kritik bir dönemde tertiplenen NATO Zirvesi ülkemiz açısından terörle mücadele başta olmak üzere tezlerimizi dillendirdiğimiz, önemli diplomatik kazanımlar elde ettiğimiz uluslararası bir toplantı oldu. NATO tarihinde ilk defa genel sekreter tarafından terörizmle mücadele özel koordinatörü atanacağı duyuruldu. İttifakın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta mutabakata varıldı. NATO’nun genişlemesine verdiğimiz ilkesel desteği ifade ederken Türkiye’nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. Sadece terörizme karşı değil batıda veba gibi yayılan İslam düşmanlığıyla mücadele noktasında da ikazlarımızı yaptık. İsveç’in ittifaka üyelik süreci ile ilgili atılacak karşılıklı adımlar, ortak açıklamayla belirlendi. Meclisimizin açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Katılım protokollerine dair nihai kararı verecek olan merci Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Milletvekillerimizin vicdanları doğrultusunda ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağından şüphe duymuyoruz" diye konuştu.



'VİZE SERBESTİSİ GİBİ TEMEL BAŞLIKLARDA ARTIK İLERLEME SAĞLAMAK İSTİYORUZ'



Erdoğan, NATO zirvesinde 13 liderle ikili görüşme gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu görüşmelerde bir kez daha gördük ki komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı takdirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Komşularımızla ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen nice engeli açtık. Aynı başarıyı bugün de yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor. Özellikle Avrupalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerden ümit varız. Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecimizin canlandırılması gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda artık ilerleme sağlamak istiyoruz. Hem ülkemizin hem de Avrupa Birliği’nin çıkarına olacak bu hamlelerin müspet neticelerini inşallah yakında göreceğiz" dedi.



'KÖRFEZ TURUNDA 50,7 MİLYAR DOLARA ULAŞAN 13 ANLAŞMA İMZALANMIŞTIR'



Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri Körfez Turu'na değinerek, "Dış politika kulvarında iş dünyamızdan oluşan geniş bir heyetle yaptığımız Körfez turumuzda çok önemli bir adım oldu. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretler son derece başarılı ve verimli geçti. Suudi Arabistan ile imzaladığımız 5 anlaşmayla işbirliğimizi daha da ileri taşıdık. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük Savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attık. Katarlı mükemmel seviyede ilerleyen ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla taçlandırma kararı aldık. Birleşik Arap Emirlikleri 10 milyar doları bulan 2'li ticaret hacmimizle ülkemizin bölgedeki en önemli ticari ve ekonomik ortakları arasındadır. Diplomatik münasebetlerimizin 50'nci yılını Yüksek Düzeyli Stratejik k-Konseyi Mekanizması’nın kuruluşuyla kutlamış olduk. Ziyaretimiz esnasında farklı alanlarda toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Yine ziyaretimiz vesilesiyle ülkemizin gurur kaynağı olan Türkiye’nin otomobili TOGG’u muhataplarımıza hediye ettik" diye konuştu.

'15 TEMMUZ ASIRLAR BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ VARLIK YOKLUK MÜCADELELERİ ZİNCİRİNİN EN SON HALKASIDIR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün ardından 7 yıl geçtiğini hatırlatarak, "O gece Türkiye sadece demokrasiye yönelik bir darbe teşebbüsünü bertaraf etmedi, o meşhum gece ülkemiz asıl bağımsızlığını hedef alan bir işgal girişimini püskürttü. Milletimiz 253 vatan evladını toprağa verme pahasına Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. 15 Temmuz asırlar boyunca yürüttüğümüz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Demokrasi ve millet düşmanlarının 15 Temmuz'a yönelik bitmeyen günlerinin gerisinde işte bu gerçek vardır. FETÖ’cü alçakların ihanetinden medet umanlar o gece yaşadıkları derin hayal kırıklığını halen unutamıyor. Darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçanlar ayıplarını örtmek, korkaklıklarını gizlemek amacıyla iftira dahil her yola başvuruyor" dedi.



'SON FETÖ'CÜ HAİN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Erdoğan konuşmasının devamında, "Kontrollü darbe yalanından 20 Temmuz darbesi tarzı ahlaksız ithamlara kadar milletin direnişine kara çalmak için her şeyi yapıyorlar. Ama ne yapsalar nafile. Bunlar tüm çabalarına rağmen son 7 yılda amaçlarına ulaşmadılar. Allah’ın izniyle hiçbir zamanda ulaşamayacaklar. Türkiye ve Türk milleti var oldukça 15 Temmuz destanımız dilden dile gönülden gönüle, nesilden nesile gururla aktarılmaya devam edecek. Birileri rahatsız olsa da biz o gece çıplak elleriyle tankları durduran kahramanların hatırasına ebediyen sahip çıkacağız. Her biri kalbimizin en mutena köşesinde yaşayan 253 şehidimizin hepsini şükranla özlemle ve minnetle yad edeceğiz. Gazilerimizin verdiği mücadeleyi, gençlerimize ve çocuklarımıza gururla anlatacağız. Filmlerle, kitaplarla, belgesellerle, şiirlerle ve çeşitli etkinlerle 15 Temmuz'u manasına ve ruhuna uygun bir şekilde yaşatacağız. Tüm bunları yaparken rehavete asla kapılmayacağız. Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar bu terör örgütü ile uzantılarıyla ve destekçileri ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu bereketli ömürler niyaz ediyorum. Rabbim bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın diyorum" dedi.



ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEMİZİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ



Erdoğan, küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını Türkiye'nin de tecrübe ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Karadeniz bölgesinde yaşanan sel ve taşkınların ardından Batı ve Güney bölgelerimizde meydana gelen orman yangınları bunun son örnekleridir. Karadeniz bölgemizdeki sel felaketine 7 bin 122 personel, 477 iş makinesi, 6 bin 323 diğer araç ve 2 helikopterle müdahale ettik. İlgili bakanlarımız süratle afet bölgesine intikal ederek çalışmaların koordinasyonunu bizzat sağladı. Selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın prim ödemelerini talep etmeleri halinde 1 yıl süreyle ertelediğimizi de duyduk. Orman yangınları ile mücadelemizi de başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Geçen yıl 1 Haziran-24 Temmuz'da 265 orman yangını çıkarken bu yılın aynı döneminde 358 orman yangınıyla karşılaştık. İzmir'deki yangına müdahale sırasında orman işçimiz Mustafa Gürpınar hayatını kaybetti. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Önceki yıllarda yaşanan yangınların bir kısmı doğal sebeplerden, bir kısmı da terör ve ihmal gibi faktörlerden dolayı meydana gelmişti. Biz de bu sene en kötü senaryoyu düşünerek havada ve karada güçlü bir altyapı kurduk. Mevcut filomuzu Rusya’dan gelen iki büyük uçakla tahkim ettik. Rezerv güçlerle birlikte toplam 24 uçak, 100 helikopter ve 10 İHA'mız ile orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ayrıca 4 bin 800 aracımız ve 25 bin orman işçimiz de karadan müdahale noktasında görev yapıyor. Kendi ülkemizde yangınlara süratle müdahale ederken ihtiyacı olan diğer ülkelerinde yardımına koşuyoruz. Büyük bir yangınla buluşan komşumuz Yunanistan’a iki amfibi uçak ve bir yangın söndürme helikopteri gönderdik. Rodos halkı başta olmak üzere Yunan komşularımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



'AĞUSTOS AYI BOYUNCA ÇOK DİKKATLİ OLMALARINI RİCA EDİYORUM'



Erdoğan, hedeflerinin tek bir orman yangının bile çıkmaması olduğunu vurgulayarak, "Her ne kadar hazırlıklarımız tamam olsa da hedefimiz tek bir yangının bile çıkmamasıdır. Tüm vatandaşlarımızdan orman teşkilatımızın alarm durumuna geçtiği ağustos ayı boyunca çok dikkatli olmalarını rica ediyorum. En küçük bir ihmalin dahi ciğerimizi yakan felaketlere yol açabileceğini lütfen unutmayalım. 'Orman vatandır' anlayışıyla hep birlikte ormanlarımızı korumaya, geliştirmeye devam edelim. Ormanlarımıza sahip çıkan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Öte yandan ülkemizin 4 bir yanında başlayan hasat mevsiminde bugün itibari ile hububatın yüzde 65’i hasat edildi. Toprak Mahsulleri Ofisimiz 580 noktada alım faaliyetini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Çiftçilerimiz ürünlerini teslim edene kadar alımlarımız devam edecektir" dedi.



'BU SÜREÇLERİ EN AZ HASARLA ATLATMAYI BAŞARDIK'



"Sosyal fay hatlarımızda kırılmalara yol açmak için girişilen sayısız denemeleri hamdolsun milli birliğimize ve beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak hep akamete uğrattık" diyen Erdoğan, "Gezi olaylarından terör saldırılarına, 15 Temmuz'dan seçim dönemlerinde yalanlar üzerinden tırmandırılan siyasi gerilimlere kadar nice meselenin üstesinden milletimizin irfanı ve insanımızın sağduyusu sayesinde geldik. Ayrıca bu dönemde küresel sağlık krizinin ve onunla birlikte yükselen küresel finans üretim, tedarik, emtia krizlerinin ülkemize etkilerini de sırtlandık. Vakitlice aldığımız tedbirler ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiğimiz politikalarla bu süreçleri en az hasarla atlatmayı başardık. Bugün 3’üncü yıldönümüne ulaştığımız Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının da Anadolu topraklarını vatan yapma mücadelemizin önemli sembollerinden biri olduğu şüphesizdir. Rabbime bizlere bu şerifi bahsettiği için bir kez daha hamd ediyorum" dedi.



'AĞIR HASARLI BİNALARIN ENKAZLARINI TAMAMEN KALDIRDIK'



Erdoğan, tabii ve doğal afetlerin getirdiği olumsuzlardan bahsederek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Coğrafyamızdaki imtihanlarımızdan biri de tabii afetlerle oldu. Hala oluyor. Yangınlar, seller heyelanlar, kuraklık ve en önemlisi deprem afetleri ülkemizin 4 bir yanında ciddi hasarlara yol açıyor. 6 Şubat‘ı unutmak mümkün mü? Onun meydana getirdiği felaket, fatura unutulabilir mi? Şehitlerimiz unutulabilir mi? Gazilerimiz unutulabilir mi? Gerçekleştiği alan ve etkilediği nüfus bakımından tarihimizin en büyük afet olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden henüz 5 buçuk ay geçti. Depremde kaybettiğimiz insanlarımızın acıları ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Evleri ve işyerleri enkaza dönen vatandaşlarımız bir yandan kaybettikleri yakınlarının yasını tutarken diğer yandan hayata yeni bir başlangıç yapmak için gerekli şartların oluşmasını bekliyor. Afetin etkilediği şehirlerimizde acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Orta hasarlı binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Yapılan tespitlere göre bölgede 872 bin bağımsız bölüme sahip 311 bini aşkın binanın yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bunlardan yaklaşık 507 bini konut 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 binini devlet eliyle yaparak vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Halihazırda 180 bin civarında konut ve köy evinin inşa süreci başlamıştır. Yeri belirlenen ve zemin etütleri yapılan alanlarda hızla inşa çalışmalarına geçilmektedir. Hatta şu an itibari ile inşaatı tamamlanan köy evlerinden hak sahiplerine teslim edilenler var. İnşallah Sonbahar ile birlikte konutları vatandaşlarımıza peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Konutların inşasını hızlandırmak gayesi ile geliştirdiğimiz yeni projemizi kamuoyumuzla kısa süre önce paylaştık.''