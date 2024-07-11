Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini söylemişti. Newsweek dergisine verdiği röportajda Erdoğan, Suriye'de barış için çabaladıklarını belirterek, "Terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur" dedi.

NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin rolü

Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin mesajlarını iletti. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, İttifakın operasyon ve görevlerine aktif katkıda bulunduklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin temel hedefinin NATO müttefikleriyle dayanışmayı güçlendirmek ve ortak sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmak olduğunu ifade etti.

Terörle mücadelede yeterli destek alınamıyor

NATO toplantılarında terörizmin en kritik küresel sorunlardan biri olduğunun vurgulandığını belirten Erdoğan, "Müttefiklerimizden temel beklentimiz, benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir. Ne yazık ki, şimdiye kadar müttefiklerimizden beklenen düzeyde destek ve dayanışma almış değiliz." dedi. Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerinin elebaşlarının meşru aktörler olarak kabul edilmesinin ittifak ruhuyla örtüşmediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına barışçıl çözüm vurgusu

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, Türkiye'nin duruşunun sadece barış yanlısı olduğunu belirten Erdoğan, "Çözüm, daha fazla kan dökülmesi ve acı çekme değil, diyalog ile sağlanan kalıcı bir barıştır." dedi. Türkiye'nin barışa yaklaşılması için her iki ülkeyle de diyalog içinde olduğunu ifade etti.

ABD-Türkiye ilişkileri

Erdoğan, ABD-Türkiye ilişkilerindeki bazı konularda ABD Başkanı Joe Biden ile farklı görüşlere sahip olduklarını belirtti. FETÖ ve insan hakları konularında Biden ile aynı fikirde olmadıklarını ifade eden Erdoğan, ABD'nin FETÖ'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu söyledi.

BRICS ve Şanghay işbirliği örgütü

Erdoğan, NATO üyesi olarak Türkiye'nin küresel ilişkilerini çeşitlendirmesine dair soruya, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilişkilerin NATO'ya alternatif olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin diplomatik ilişkileri "kazan-kazan" prensibiyle yürüttüğünü ifade etti.

Avrupa'da aşırı sağ tehdidi

Erdoğan, Avrupa genelinde aşırı sağın yükselme eğilimine karşı uyarılarda bulunarak, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtı yaklaşımların asla haklı gösterilemeyeceğini vurguladı. Bu tür yaklaşımların Avrupa'nın normlarını bozduğunu ve toplumda büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Suriye'de barış için çabalar

Suriye krizinin çözümüne dair Türkiye'nin vizyonunu anlatan Erdoğan, "Suriye'de bir barış iklimi için çabalıyoruz. Bütün bu çatışmaların çözümü Suriye'de toprak bütünlüğü temelinde yeni bir toplumsal birlikteliktir." dedi. Terörden arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir Suriye'nin temel arzuları olduğunu belirtti.