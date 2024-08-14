Partisinin “23. Kuruluş Yıl dönümü Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye ne zaman kendini toparlasa ekonomide kabuğunu kırmaya çalışsa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Oyunları bozarak bugünlere geldik. 23 yıl boyunca hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için ter döktük, çalıştık. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz biliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti 23. Kuruluş Yıl dönümü Programı"nda konuştu.

AK Parti’nin 23 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bugün mutluyuz, gururluyuz, AK Parti ailesi olarak heyecanlıyız. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda bugün 23. yılımızı devirdik. 23. yılımız, yaş günümüz kutlu olsun. 14 Ağustos 2001'den bu yana tam 23 yıldır AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet sancağını iftiharla taşımış kurucularımıza milletvekillerimize il, ilçe belde başkanlarımıza yönetim kurulu üyelerimize belediye başkanlarımıza il genel meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz en büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Önce milletin umudu olarak milletimiz tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001'de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz fakat aziz milletimize bedel ödetmeyeceğiz demiştik” ifadelerini kullandı.

"Darbe çığırtkanlığı yaptılar, partimizi kapatmaya kalktılar"

Erdoğan, AK Parti’nin “bir dip dalga hareketi olarak” doğduğunu söyledi. Erdoğan, “AK Parti çok kısa sürede milyonların umudu hâline dönüştü. Türkiye'yi yönetme mesuliyetini devraldığımız andan itibaren milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız. Problemlerin karmaşıklığı karşısında ürken, çekinen, korkan değil, meselelerin üzerine cesaretle giden ve çözüme odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

“Bizi hizmetten üretmekten alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduk” diyen Erdoğan, “Bugüne kadar nice engelle karşılaştık. Bizi hizmetten üretmekten alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduk. Kanlı darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle mücadele ettik. Ankara'nın göbeğinde darbe çığırtkanlığı yaptılar, partimizi kapatmaya kalktılar. Yularını ellerinde tuttukları bütün taşeronları üzerimize saldılar” diye konuştu.

"Tarımda ciddi bir ivme yakaladık"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- 23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin iken, şu an 182 bini nitelikli toplam 270 bin yatağımız bulunuyor.

- Muhalefetin en fazla istismar ettiği tarımda ciddi bir ivme yakaladık. Tarımsal gayri safi hasıla 37 milyar liradan 1 trilyon 625 liraya çıktı. Tarla, sebze, meyve üretimimizin toplamı 98 milyon tondan, 137 milyon tona ulaştı.

- Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesiyle tarihi bir keşfe imza attık. Göreve geldiğimizde ticarette 36 milyar dolar olan ihracatımız şimdi 261,5 milyar dolara yükseldi.

- Türkiye'nin Otomobili Togg artık yollarımızda. Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı bir ülkeyi, kendi tank, top, füzesini, roketini, uçağını, İHA'larını üretebilen seçkin ülkeler ligine yükselttik. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolar iken 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı.