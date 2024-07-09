Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 6A ile uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunulduğunu belirterek, yerli ve millî haberleşme uydusu 6A ile mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi daha da artıracaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türksat 6A uydusunun fırlatılması törenine video mesaj gönderdi.

Türkiye ve millet açısından yeni bir gurur vesilesine daha şahitlik edildiğini, yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya fırlatıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin, uydu yer istasyonu ve yazılımların yüzde 81'den fazlasının millî imkânlarla üretildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 sene önce uzaya fırlatılan 5B uydusunda olduğu gibi 6A'da da SpaceX firmasının Falcon 9 roketinin tercih edildiğini aktararak, Elon Musk ve SpaceX firmasıyla çeşitli alanlarda tesis edilen iş birliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Önüne çıkarılan tüm engellere ve kısıtlamalara rağmen Türkiye'nin uzaydaki varlığını artırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Uzay Programı'ndaki ana hedeflerden biri olan ilk insanlı uzay misyonunu kısa süre önce gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajında, "Türksat 6A ile uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. Yerli ve millî haberleşme uydumuz 6A, mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi daha da artıracaktır. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan Türksat 6A sayesinde Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi daha önce kapsama alanı dışında olan ülkeler, kapsama alanına girecek. Yeni uydumuzla Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusu 3,5 milyardan 5 milyara çıkaracağız. 6A ile birlikte Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Ayrıca Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek." ifadelerini kullandı.

????Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan; "TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. Yerli ve millî haberleşme uydumuz 6A, mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi daha da artıracaktır."#UzaydaTürkizi ???????? pic.twitter.com/Q1lVolWuVz— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 9, 2024