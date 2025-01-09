Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkilerini ele alırken bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi. Görüşmede, iki ülkenin iş birliği alanları ve küresel meseleler gündeme geldi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi 32 milyar dolar

Erdoğan, 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret hacminin 32 milyar dolara ulaşmasının önemli bir başarı olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin daha da artırılabileceğini vurgulayan Erdoğan, özellikle savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye’nin yeniden imarı için adım atılmalı

Görüşmenin en önemli noktalarından biri de Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarının önündeki en büyük engellerden birinin yaptırımlar olduğunu belirterek, bu engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, İtalya’nın bu süreçte liderlik rolü üstlenmesinin sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Küresel konular ve iş birliği mesajları

Görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerinin sadece ticaretle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda bölgesel ve küresel meselelerde de iş birliği fırsatlarının bulunduğu dile getirildi. Erdoğan, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda daha etkin bir iş birliği içinde olmalarının önemine değindi.