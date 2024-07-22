Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni emeklilik sistemi çalışmalarına dair yöneltilen soruya şu yanıtı verdi: "Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını belirtti. Buna rağmen muhalefet, düşünmeden ve görüşmeden 'asgari ücret 17 bin lira' diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz, ekonomik dengeleri bozmayacak şekilde bu işi nasıl yürütürüz diye ölçüp biçiyoruz. Yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız ve adımlarımızı buna göre atacağız. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret."