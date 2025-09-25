Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik kararlılığını ve attığı adımları anlattı. Erdoğan, yeşil finans stratejisi ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma çabalarına devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı somut adımları vurgularken, "Emisyon ticaret sistemini kurma, yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma çabalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. Temmuz ayında kabul edilen İklim Kanunu'nun, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bu hedeflere ulaşmak için tüm alanlarda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin iklim politikalarını enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere yedi ana sütun üzerine inşa ettiğini belirtti. 2035 yılına kadar 466 milyon ton emisyon azaltımı hedeflediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi’ne de değindi. Bu projenin, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde kritik bir rol oynadığını belirterek, "Sıfır Atık Hareketi’nin iklim değişikliğiyle mücadelemizdeki rolünü özellikle vurgulamak isterim," dedi.

Yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu teknolojiler

Erdoğan, Türkiye'nin enerji dönüşümüne dikkat çekerek, yenilenebilir enerji payını artırdıklarını ve sanayide düşük karbonlu teknolojilerin yaygınlaştırıldığını söyledi. Bu yıl itibarıyla yenilenebilir enerjinin kurulu güç içerisindeki payının yüzde 60'ı geçtiğini belirten Erdoğan, elektrikli araç üretimi ve demiryolu yatırımlarına öncelik verdiklerini vurguladı.

COP31’e ev sahipliği hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2026 yılında düzenlenecek 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapmayı hedeflediğini belirtti. Erdoğan, tüm bu çabaların uluslararası işbirlikleriyle taçlandırılması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası İşbirliklerinin Önemi

Erdoğan, iklim hedeflerine ulaşmada uluslararası işbirliklerinin önemine dikkat çekerek, "Bu hedefleri gerçekleştirmek için uluslararası finansman erişimi ve teknoloji alanındaki işbirlikleri elzemdir," dedi.