Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon verilerinin enflasyonla mücadelede doğru yolda olduklarını teyit ettiğini savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Senelik enflasyon 2023 sonuna kıyasla 20 puan düşmüştür. Enflasyonda düşüş trendi 2025 yılında daha da hızlanacak” dedi. Asgari ücretteki "artış" ile maliyetin "2-3 birim artarken fiyatlara 5 birim, 10 birim zam yapılabildiğini" ileri süren Erdoğan, boykot çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de saat 15.50'de başlayan toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Enflasyonla mücadelede son 1,5 yılda önemli kazanımlar sağladıklarını öne süren Erdoğan, “TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir. Senelik enflasyon 2023 sonuna kıyasla 20 puan düşmüştür. Enflasyonda düşüş trendi 2025 yılında daha da hızlanacak. Bazı sektörlerde fahiş fiyatlamalar maalesef devam ediyor. İşçilik maliyetinde yaşanan artışla ürüne yansıyan fiyat farkı arasında da uçurum oluşuyor. Fırsatçılara göz açtırılmayacak. Şunun bir defa çok iyi anlaşılması lazım, serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale değil, işleyişin daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesini temin etmektir. Enflasyon düştükçe emeklimiz, memurumuz, 85 milyonun tamamının alım gücü de artacaktır. Enflasyonla mücadelede son 1,5 yılda önemli kazanımlar sağladık. 2025'te hedefimiz bu meseleyi çözüme kavuşturmaktır” diye konuştu.

Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 44; ENAG'a göre yüzde 83

TÜİK'in verilerine göre aralık ayında enflasyon, yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38 olarak gerçekleşmişti. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ise, tüketici fiyatları Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,34 artmış, yıllık enflasyon yüzde 83,40 olmuştu.

Asgari ücretteki artış sebebi ile maliyet belki 2-3 birim artarken fiyatlara 5 birim, 10 birim zam yapılabildiğini ileri süren Erdoğan, “Bu fiyatlama davranışının ekonomik sebeplerden ziyade açgözlülükten, tamahkarlıktan ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır. Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarda değil gıda, konut, enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle destekleyeceğiz. Hayat pahalılığıyla ilgili olarak en başında konut fiyatları ve kiralar geliyor. 6 Şubat depremleriyle beraber ortaya çıkan ilave konut talebinin bunda şüphesiz etkisi var. Belli başlı alanlarda sadece dönemsel etkilerle açıklanamayacak fırsatçılık ve aşırı kâr hırsıyla olanlarla mücadele ediyoruz.

- Enerji, yakıt, döviz kuru, işçilik maliyetlerinde oluşan farkla satılan ürün, sunulan hizmetin arasında bağ kopma noktasına gelmiş. İşçilik maliyetinde yaşanan artışla ürüne yansıyan fiyat farkı arasında kimi zaman uçurum oluşuyor. Asgari ücretteki artış sebebiyle maliyet belki 2-3 birim artarken bu artış bahane edilerek fiyatlara 5 birim 10 birim zam yapılabiliyor. Bu artışların aç gözlülük, tamahkarlık ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır. Dürüst, ahlaklı, vicdanlı işletmelerimiz çoğunluktadır bunlar sözlerimizin muhatabı değildir.

Boykot çağrısı

- Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun tamamının hakkını, hukukunu, çıkarını en üst düzeyde koruyacağız. Serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Serbest piyasa başı bozukluk asla değildir. Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale değil işleyişin sağlıklı zeminde yürümesini temin etmektir. Hayat pahalılığı ile mücadeleye vatandaşlarımızın destek olması sürecin başarısı açısından önemlidir. Bunun yolu fahiş fiyat uygulayanları boykot etmekten geçiyor. Pahalı ürün satanları dize getirecek en etkili yöntemlerden birisi muhalefet rahatsız olsa da hiç şüphesiz boykottur.

Deprem konutları

- 252 bin konut ve iş yerimizi 365 günde tamamlayacağız. 2025'te toplam 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Asrın felaketinin ardından bölgede asrın inşa seferberliğini başlattık. Bu amaçla günümüz fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira harcadık. Yani bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama yaptık. 155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kahramanmaraş'ımızda hep birlikte afetzede kardeşlerimize teslim etmiştik. İnşallah 201 bininci yeni yuva ve işyerimizin anahtarlarını da yakında hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 yılında 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. 584 milyar lira bütçeden kaynak ayırdık. 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen siyasetçileri 2025 yılında da mahcup edeceğiz.

“5G ihalesini bu yıl içinde yapacağız”

- Şimdi internet ve dijital altyapımızı güçlendirecek yeni adım atıyoruz. 5G ihalemizi 2025 senesi içinde yapacağız. 2026 yılında ilk sinyalimizi almayı hedefliyoruz. Bu hafta vesilesiyle her bir vatandaşımızdan enerjiyi daha tasarruflu ve verimli kullanmalarını istirham ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

“Suriye'deki epik devrimle bölgemizde yeni bir dönem başladı”

- Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak yakın gelecekteki en önemli hedeflerimizden biridir. Arkasına terörü ve teröristi alarak siyaset olmaz, olamaz. Hiçbir medeni ülke buna izin vermez. Terörün karanlık gölgesi ülkemiz siyaseti üzerinden çekildikçe Türkiye daha sağlıklı, olgun ve özgürlükçü zemine kavuşacaktır. Komşumuz Suriye'de gerçekleşen epik devrimle hem bu ülkede hem bölgemizde artık yeni bir dönem başlamıştır. Yeni Suriye yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğü, birliği temelinde Suriye inşa etmeye çalıştığını ve bunda kararlı olduğunu görüyoruz. Bizim de beklentimiz bu yöndedir. Suriye'nin parçalanmasına, üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda risk görürsek gerekli adımları süratle atarız. Suriye'deki ihtilafı ve DEAŞ tehlikesini fırsata çevirenler kadim gerçeklerle yüzleşmiştir. Bu gerçek bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığıdır.

“İş o raddeye varırsa bir gece ansızın yine gelebiliriz”

- Açık söylüyorum, silahları ile birlikte toprağa gömülmelidir. Türkiye nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa bir gece ansızın yine gelebiliriz. Allah'a şükür bunu yapacak gücümüz, kapasitemiz ziyadesiyle vardır. Sorumlulukta bulunanlar ne provokasyonlara gelmeli ne de milleti provoke edecek cümleler kurmalıdır. Kimi il ve ilçelerimizde açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek, bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bunların bedelini onlara misliyle ödetiriz. Biz iktidar ve ittifakı olarak terörsüz Türkiye hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Elbette bunu suhulet ve sükunetle olmasını temenni ederiz. Bu yıl veya bu yol tıkanır veya dinamitlenirse o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmakta çekinmeyiz.