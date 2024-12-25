İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu ileri sürülen A.K.İ. isimli şüphelinin Samsun'da gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın A.İ. olduğu tespit edilmiştir. 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs, Samsun'da ikamet ettiği adreste yakalanmıştır" denildi.