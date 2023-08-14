Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video mesaj paylaştı. Erdoğan, AK Parti'nin milletin bağrından doğan bir siyasi hareket olduğunu söyledi. Yolculuğa, 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle başladıklarını kaydeden Erdoğan, "Bu yolculukta, hamdolsun girdiğimiz her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldik. Kuruluşumuzdan bugüne, partimizin hangi kademesinde olursa olsun, bu kutlu davanın başarısı için çalışan, emek veren, ter döken her bir kardeşime teşekkür ediyor; darı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yine ilk günden bugüne, sandıkta verdiği destekle AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeri geldiğinde canı pahasına bize siper olan böyle asil bir milletin evladı olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Bu vesileyle 14 Mayıs'ta Meclis, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gayretleriniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.



'MUHTERİSLERLE KAYBEDECEK TEK ANIMIZ YOK'



14 ve 28 Mayıs seçimlerinin siyasi tarihte ayrı bir yeri olacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Seçim sonucunu mertçe kabullenmek yerine hala kendileri gibi düşünmeyen herkese hakaret yağdırmakta, depremzedeleri tahkirde ısrarcı olanları, hep yaptığımız gibi milletimizin irfanına havale ediyoruz. Bizim, bu muhterislerle kaybedecek tek bir anımız bile yok. Varsın onlar, kendi sahte dünyalarında siyasetçilik oynamayı sürdürsün. Bize düşen görev; bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek diğer yandan yaklaşan 2024 mahalli idareler seçimlerine hazırlanmak için gece-gündüz çalışmaktır. AK Parti, 22 yıllık tarihinin iktidarda geçen 21 yılı boyunca, bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza atmış, hayatına dokunmadık ve refahını artırmadık tek bir fert bırakmamıştır. Seçimlerde elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli sebep, işte bu gerçektir."



'HAYAT PAHALILIĞININ MİLLETİ BUNALTTIĞININ FARKINDAYIZ'



Ekonomiye ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının, son dönemde milleti bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine, bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak; boynumuzun borcudur. Eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız. Milletimizle birlikte ilk defa böyle bir imtihandan geçiyor değiliz. Vesayetle boğuşurken, karşımızdaki gücün sınır tanımayan ceberrutluğunu biliyorduk. Gezi olaylarında sokaklar ateşe verilirken yazılan karanlık senaryo ile ülkenin nerelere götürülmek istendiğini biliyorduk. PKK'sından FETÖ'süne ve DEAŞ'ına kadar, tüm terör örgütleri üzerimize saldırırken, karşımızdaki alçak tuzağın amacını biliyorduk. Ülkemize siyasi olarak diş geçiremeyen, milletimizi birbirine düşüremeyen çevrelerin ekonomimiz üzerinden çevirdikleri oyunları da biliyorduk. Tüm bu imtihanları, Allah'ın yardımı ve milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde alnımızın akıyla geride bıraktık."



'BİR KEZ DAHA OYUNLARI BOZACAĞIZ'



Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir imtihandan geçtiğini söyleyerek, "Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek, aynı zamanda hedeflerimizi doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz. Sıkıntılarımız mevcut ama hamdolsun onlardan çok daha büyük imkanlarımız var. Onca sınamayı başarıyla geride bırakmış Türkiye'yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya, rotasından çıkarmaya, işleyen çarklarını durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Mahalli seçim sürecini de vesile ederek, her yerde ve her zeminde millete bu tabloyu anlatarak bir kez daha oyunları bozacağız. Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, 2024 Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp, ehline vereceğiz. Yasamada ve yürütmede, ülkeyi yönetme sorumluluğunu bize tevdi eden milletimizin, belediyelerde de aynı feraseti göstereceğine yürekten inanıyorum. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamalı, sahada en küçük bir boşluğa meydan vermemeliyiz. Unutmayınız; bizim bıraktığımız her boşluğu, muhalefet yalan ve iftira seliyle dolduracaktır. Bugün nasıl 22'nci yaşımızı, 14- 28 Mayıs seçimleri zaferinin kıvancıyla kutluyorsak, inşallah 23'üncü kuruluş yıl dönümümüzde de 31 Mart 2024 seçim zaferinin sevinciyle ulaşacağız" dedi.