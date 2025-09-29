Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 hafta aradan sonra Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem yurtdışı temasları hem de ülke gündemine dair kritik mesajlar verdi. Erdoğan, vatandaşları yakından ilgilendiren konut hamlesini duyururken, İsrail’in Gazze’deki katliamları, THY’nin uçak alımı ve muhalefet eleştirilerine de yanıt verdi.

Sosyal konut hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin tamamında 500 bin sosyal konut inşa edileceğini açıkladı. İlk kez hayata geçirilecek kiralık konut uygulaması ile vatandaşların konuta ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor. Erdoğan, “Çevre Bakanlığımız ve TOKİ koordinasyonunda 81 ilde sosyal konut seferberliği başlatıyoruz. Bu hamle ile hem afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edeceğiz hem de vatandaşlarımızın uygun maliyetle konuta erişimini sağlayacağız” dedi.

Deprem bölgesinde bugüne kadar teslim edilen konut sayısı 304 bine ulaştı. Kalan konutların yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Erdoğan, bu projenin Türkiye’nin inşaat tecrübesini ülke geneline yayarak, halkın yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını vurguladı.

Dış politika ve Netanyahu tepkisi

BM 80. Genel Kurulu’na katılmasının ardından yurda dönen Erdoğan, toplantıda Gazze konusunu masaya yatırdığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu’ya sert eleştiriler yönelten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Netanyahu, yolsuzluk soruşturmalarından dolayı koltuğunu korumak için bölgeyi ve dünyayı ateşe sürüklüyor. Devlet aklı yok, kandan ve kaostan besleniyorlar.”

Erdoğan, Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı ve uluslararası toplumu İsrail’e karşı harekete geçmeye davet etti.

Muhalefete sert mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisinin Gazze’ye ilişkin tavrını eleştirerek, “Bize ne Gazze’den diyen vicdansızların eleştirisinin kıymeti yok. Ülkemizin başarılarını çekemeyen muhalefet, vizyonsuzluğunu sürdürüyor. 86 milyonun emanetini taşıyoruz ve yükümüz ağır” ifadelerini kullandı.

THY ve uçak alımları

THY’nin Boeing ile 150 uçaklık anlaşmasını değerlendiren Erdoğan, havayolu taşımacılığındaki gelişmeleri şöyle açıkladı:

2002 yılında 10,4 milyon yolcuya hizmet veren THY, bugün 470 uçak ve 350 destinasyonla hizmet veriyor. ATM ve IBAN transferlerinde yeni dönem: 1 Ocak’ta başlıyor İçeriği Görüntüle

2024 sonu itibariyle yolcu sayısının 85 milyona ulaşması bekleniyor, 500’üncü uçak önümüzdeki aylarda filoya dahil olacak.

2033 hedefi, filoyu 813 uçak kapasitesine çıkarmak.

Erdoğan, muhalefetin eleştirilerini “rüşvetsiz selam almayanların anlamasını beklemiyoruz” sözleriyle yanıtladı.

Projenin detayları

Koordinatör Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Uygulayıcı Kurum: TOKİ

Toplam Konut Sayısı: 500.000

Hedef: 81 ilde tamamlanması, yıl sonuna kadar büyük bölümünün teslim edilmesi

Konut Türü: Satılık ve kiralık sosyal konut uygulamasıyla vatandaşlara uygun maliyetli seçenekler sunulacak

Bu proje, Türkiye’nin sosyal konut alanındaki en kapsamlı hamlelerinden biri olarak tarihe geçecek ve afet riskine karşı güvenli konutların yaygınlaştırılmasına olanak sağlayacak.