Enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Asgari ücretlimize yapacağımız en büyük iyilik, enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye indirmektir" dedi.

Memur ve emekli zamları netleşti, asgari ücretliye ne olacak?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalmasıyla memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. Ancak gözler şimdi asgari ücretliye yapılacak ara zamma çevrildi. Erdoğan'ın açıklamaları, asgari ücret zammı beklentilerini yeniden şekillendirdi.

Para politikasında yeni adımlar gelecek mi? Erdoğan'dan yanıt

Erdoğan, Temmuz ve Ağustos enflasyon verilerine göre para politikasında yeni adımlar atılıp atılmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "En büyük iyilik enflasyonu tek haneye düşürmek" dedi. Bu açıklama, asgari ücret zammı tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Dış denge sorunu çözüldü, risk primi ve faizler düşüyor

Erdoğan, dış denge sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü ve brüt rezervlerin 145 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Risk priminin düştüğünü ve faiz oranlarının gerilediğini belirten Erdoğan, "Biraz sabra ihtiyacımız var. Enflasyondaki düşüş daha yeni başladı, hızlanarak devam edecek" dedi.

Asgari ücret zammı ne olacak? Son çeyrekte hedef enflasyon tek hanede

Erdoğan, hayat pahalılığının en büyük sorun olduğunu vurgulayarak, dar gelirlilere, asgari ücretlilere ve emeklilere yapılacak en büyük iyiliğin enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye indirmek olduğunu ifade etti. Son çeyreğe girerken bu hedefin gerçekleşeceğini belirtti.