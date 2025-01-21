Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde ülke genelinde yaşanan saldırgan köpek sorununa ilişkin net mesajlar verdi. Erdoğan, çocuklara ve halka yönelik saldırıların önlenmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sokak köpeklerinin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur."

"Zorlayıcı tedbirler yolda"

Belediyelerin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu konuda gereken adımların atılacağını söyledi:

"Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız."

Sorunun çözümü için devletin ilgili kurumlarının iş birliği içinde çalışacağını ifade eden Erdoğan, "Tarım, İçişleri ve Çevre Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm organlarımız bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir. Belediyeler, yasanın yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır" dedi.