Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’e “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin” sözleriyle seslendi. Erdoğan, 21 yılda emeklilerin hayat kalitesini artıracak pek çok adım attıklarını savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkeyi yönetmeye başladıklarında emekli aylığının 43 dolar olduğunu savunan Erdoğan, “En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya, yani 380 dolara yükselttik. 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen haftaki grup toplantısında en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören teklife ilişkin “Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir; yazıklar olsun. En düşük emekli maaşı altı ay önce 25 kilo dana kıyma alıyor. Dün 16 kiloya düşmüştü, bugün yaptıkları sözde zamla 20 kiloya çıktı. Siz bugün emeklinin cebinden beş kilo kıyma parası çalıyorsunuz. Son birkaç ayda akaryakıta yüzde 30 zam, mobil haberleşmeye yüzde 65, elektrik yüzde 38, tren biletine yüzde 26, iğneden ipliğe her şeye zam geldi, bir tek asgari ücrete zam gelmedi. Bugün Türkiye nefesini tuttu, bir maaş artışı bekliyor. En düşük emekli maaşı 10 bin lira, 270 dolar. Yurt dışında söylüyorsun, tercüme hatası sanıyorlar” demişti.

"Maliye Bakanlığımız bu borçların tahsiline başlayacaktır"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının borçların tahsiline başlayacağını da açıkladı. Erdoğan, Özgür Özel’e şöyle seslendi:

“Dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak veremezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin; bedavaya verecekleri hizmetlere yaptıkları zamları düşürsünler. Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin. Meydanlara oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır. Zor olan sözünün eri olmaktır, ahdine sadık kalmaktır. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Bakanlığımız bu tahsili yerinde yapacaktır. Biz siyasette hiçbir zaman böyle ucuz yollara meyletmedik. Sırf seçim kazanacağız diye böyle sözler vermedik. Gerçekten yapmak isteyip de irademizi aşan sebeplerden dolayı yapamadığımız hususlar elbette olmuştur. Ama gayretimize, samimiyetimize halkımız şahittir.”